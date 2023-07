Svincolo sulla 554, l’assessore: «I lavori non si sono mai fermati» 

I lavori per la riapertura dello svincolo sulla strada statale 554 in via XXI Aprile 1991 non si sono arenati. L’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi tranquillizza chi in questi giorni ha notato l’assenza di operai e mezzi nel cantiere: «Tutto procede per il meglio. Hanno finito di realizzare le cordolature e anche i sottoservizi che erano previsti nel progetto». Quindi nessun intoppo, sostiene l’assessore, e nessun problema con l’Anas, come qualcuno aveva ipotizzato. L’esponente della Giunta guidata da Tomaso Locci spiega il perché dell’assenza degli addetti ai lavori: «Ogni tanto succede che non vadano perché hanno le visite di routine o devono fare approvvigionamento di materiali». Rassicurazioni necessarie viste le tante domande che diverse persone si sono poste. «Quando sono passato in auto sulla 554, ho dato uno sguardo fugace a via XXI Aprile e non ho visto nessuno pochi giorni fa», dice Cesare Spano, che abita non lontano dalla vicina via Argentina: «E anche l’altro ieri. Perciò la domanda è spontanea: come mai?». Ettore Deiana, è andato a fare un acquisto in un’attività di via XXI Aprile: «Speriamo non si fermino troppo spesso, abbiamo bisogno dello svincolo aperto quanto prima».

