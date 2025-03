Svincolo sulla 554, l’apertura slitta ancora 

Prima l’illusione e la speranza, poi la delusione. È questo oggi il sentimento tra i cittadini di Monserrato per la mancata riapertura della rampa tra la statale 554 e via XXI Aprile 1991, che resta ancora sbarrata. Riapertura che era stata annunciata quasi tre anni fa dall'amministrazione comunale dopo 10 anni di stop alla circolazione.

Cantiere a rilento

I lavori erano iniziati i primi di giugno del 2023. Nel cartello del cantiere, come data di fine lavori, c’era scritto 19 agosto. Tempi però disattesi tra rinvii e questione burocratiche. Nel frattempo i monserratini aspettano ancora quella novità che alleggerirebbe di molto la viabilità cittadina e darebbe anche respiro alle poche attività commerciali rimaste, visto che molte nel corso di questi dieci anni e anche di recente, hanno chiuso i battenti proprio a causa dello svincolo chiuso. Il cantiere è stato smontato poco più di un anno fa. Rimane ancora la rete arancione a impedisce l'accesso delle auto dalla 554. Il pantano della burocrazia è molto profondo, ed è ciò che impedisce lo sblocco dell'impasse.

Anas e burocrazia

A gennaio, il Comune aveva detto di aver finalmente inviato la documentazione che l'Anas aveva richiesto, ma che c’erano ancora in ballo delle modifiche, relative per esempio ai cartelli. Infatti, sempre secondo la versione dell'amministrazione comunale, c’era un segnale pericoloso, da fare arretrare di una decina di metri. Anche per questa modifica il Comune necessita dell'autorizzazione dell'Anas, dopodiché dovrebbe essere tutto pronto. Lo stesso sindaco Tomaso Locci si è più volte lamentato dell'eccessiva burocrazia. I tempi della riapertura dello svincolo, quindi, sono slittati ancora: ora si parla di questa primavera. Anas però sostiene che «la documentazione tecnico amministrativa che ci serve per poter autorizzare la riapertura non è ancora pervenuta».

Cittadini preoccupati

Nel frattempo cresce il pessimismo. «Ho l’impressione che alla fine non riapriranno proprio nulla», riflette Antonio Rubiu, automobilista monserratino, «gli annunci valgono zero, solo quando lo svincolo sarà disponibile allora potremmo tirare un sospiro di sollievo». Per Maurizio Olla, abitante della zona, «hanno fatto promesse su questo svincolo senza prima sapere se ci sarebbero stati intoppi. Quando si deve fare un’opera pubblica, sarebbe meglio accertarsi che tutto possa andare per il meglio, altrimenti ci sentiamo presi in giro».

RIPRODUZIONE RISERVATA