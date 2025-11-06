Svincolo sulla 554, l’Anas aspetta le carte 

Forse gli automobilisti non fanno nemmeno più caso a quelle barriere che chiudono l’accesso dalla statale 554 a via XXI Aprile 1991. Perché ormai l’abitudine di prendere lo svincolo è un lontano ricordo, risalente a più di dieci anni fa. Eppure, i lavori per la nuova rampa sono cominciati a maggio 2023 e conclusi a febbraio 2024, un anno e nove mesi fa. Tanti si chiedono cosa sia successo: perché in tutto questo tempo quel varco non è ancora stato riaperto?

L’Anas precisa

Le risposte che arrivano da Anas, l’organo che deve autorizzarne il ripristino, non sono rassicuranti. «Non ci sono novità sulla documentazione che doveva pervenire ai nostri uffici», fanno sapere dall’ente competente per la statale. Le carte a cui si fa riferimento sono state richieste al Comune a febbraio 2024. Si tratta del certificato di regolare esecuzione dei lavori, dichiarazione di corretto montaggio delle barriere di sicurezza, dichiarazione CE con allegati i report dei crash test, gli schemi di montaggio e di installazione, le schede tecniche. Nulla di tutto questo è ancora giunto sulle scrivanie dell’Anas, situazione che sembra allontanare la conclusione della vicenda, a dispetto delle dichiarazioni dell’amministrazione che a settembre parlava di «ultimi dettagli burocratici da limare».

La posizione del Comune

Per il Comune, comunque, non ci sarebbe alcun caso. «La maggior parte della documentazione è pronta, ma prima di inviarla bisognava concludere gli ultimi interventi», avvisa l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. Il nodo della questione è legato a un sopralluogo datato 2 agosto 2024, sei mesi dopo la chiusura dei lavori per lo svincolo. Quel giorno, Comune, impresa e direttore dell’intervento rilevano delle criticità legate al posizionamento di un cartello stradale, che Anas chiede di arretrare. Il 7 ottobre di quell’anno il Comune chiede delle specifiche, la risposta arriva due settimane dopo, con un’ulteriore richiesta di documentazione e spostamento di alcuni lampioni. Seguono interlocuzioni, finché il 26 marzo di quest’anno Anas fornisce le indicazioni definitive. L'avvio dei nuovi lavori di completamento dell’opera è datato 6 giugno, la conclusione il 4 settembre. «Le date dimostrano che ci sono state fatte delle richieste ulteriori, che andavano soddisfatte prima dell’invio dei certificati», continua Nonnoi.

Da settembre a oggi sono però passati due mesi. «A brevissimo, nel giro di qualche settimana, arriveranno gli ultimi certificati relativi a questi interventi», conclude Nonnoi. «Speriamo di avere l’autorizzazione alla riapertura entro fine anno».

