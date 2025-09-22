Svincolo sulla 554, la riapertura slitta ancora 

La riapertura dello svincolo, chiuso da dieci anni, che collega la statale 554 con via XXI Aprile 1991, slitta ancora. Con ogni probabilità, le previsioni della Giunta di inaugurare il nuovo svincolo a fine settembre – il sindaco Tomaso Locci lo aveva dichiarato a luglio – non riusciranno a essere rispettate. La conclusione della vicenda non sarebbe lontana, restano però ancora da limare gli ultimi dettagli burocratici.

Attesa infinita

I lavori consistenti sono finiti infatti da oltre un anno, ma in estate il Comune ha provveduto a effettuare alcuni interventi correttivi richiesti da Anas: a luglio l’arretramento di un cartello stradale, dieci giorni fa la ricostruzione di una barriera spartitraffico. «Le modifiche sono terminate definitivamente, mancano solamente le certificazioni di regolare esecuzione degli ultimi interventi eseguiti, una parte burocratica che qualsiasi opera richiede», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi, che ammette il rallentamento. «Abbiamo dovuto aspettare i tempi dell’impresa, che è rientrata il primo settembre dopo la pausa. Tempo di organizzarsi e anche l’ultimo lavoro è stato fatto, adesso siamo nella fase di collaudo amministrativo. Una volta che il direttore dei lavori produrrà i documenti per certificare la chiusura degli interventi gli uffici controlleranno che sia tutto a posto. Poi gireranno tutto all’Anas e a quel punto dovrebbe arrivare l’ok».

Tempi incerti

Sulle tempistiche si resta cauti, perché dopo mille rinvii la questione è diventata praticamente una telenovela. Ma il Comune spera di chiudere finalmente la pratica nel giro di un mese, entro la fine di ottobre. A sperarlo sono anche i residenti e soprattutto i titolari delle attività affacciate sulla statale, rimaste completamente isolate da quando lo svincolo è stato chiuso per motivi di sicurezza. Almeno quelle che ancora resistono: più di una è stata messa in ginocchio dal crollo del volume di affari.

L'iter

L'odissea per riaprire l’intersezione è iniziata fin dall’insediamento della prima Giunta Locci, che ottenne un benestare già nel 2018, poi saltato per il commissariamento del Comune. L'iter riprese l’anno dopo ma si arenò con l’arrivo della pandemia. Il progetto definitivo per il nuovo svincolo è datato luglio 2022, l’affidamento dei lavori febbraio 2023. Di mezzo nuove autorizzazioni, richieste di documentazione e un parere della Soprintendenza. E mentre si attende la volta buona per porre fine all’agonia dei commercianti, barriere e reti arancioni continuano a relegare nell’anonimato la via che porta il nome della data più importante per Monserrato: quella dell’autonomia.

