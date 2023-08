Svincolo sulla 554, cantiere in ritardo 

«I lavori sono fermi come lo sono tutti gli altri in questo periodo festivo di Ferragosto, ma gli operai hanno lavorato anche a luglio, poi ripartiranno tra fine agosto e i primi di settembre».

L’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi chiarisce perché da qualche settimana non si vedono le ruspe impegnate nei lavori per la riapertura dello svincolo sulla 554 in via XXI aprile 1991. Aggiunge che sono in via di conclusione «e se anche ritardassero di un mese non saranno certo come i dieci anni da quando lo svincolo è stato chiuso da un’altra amministrazione». Nonnoi fa sapere poi che i sottoservizi sono stati realizzati tutti, e così anche i cordoli; manca solo da ultimare il sottofondo stradale (lo strato più profondo della pavimentazione) e asfaltare la strada, attualmente sterrata, per poi, appunto, riaprire lo svincolo. Ci vuole ancora un po’ di pazienza, dunque.

I ritardi

Nel cartello di cantiere presente fino a poco tempo fa, la data di conclusione era fissata per il 19 agosto, ieri. In tanti, non vedendo nessuno sul posto, si sono legittimamente chiesti se ci fosse qualche intoppo burocratico, o diatribe con l’Anas. Ma dalle parole dell’assessore non emerge niente di tutto ciò. Solo ferie agostane. C’è chi è come San Tommaso: finché non vedrà i lavori ultimati, non crede che termineranno in tempi brevi. «In Italia siamo abituati a vedere cantieri che vanno a rilento e non si concludono mai», afferma Carmela Soddu, un’abitante di via dell’Argine, non lontano da via XXI aprile, «perciò è normale che noi cittadini ci facciamo domande quando vediamo che un’opera non viene finita entro il periodo promesso. La riapertura dello svincolo farà risorgere la zona, e per noi monserratini sarà più agevole raggiungere la 554 senza dover fare un giro più lungo. Ma, appunto, speriamo di non dover aspettare ancora troppo a lungo».

«Nessun operaio»

Per Graziano Utzeri, abitante di via San Lorenzo, lo sbocco sulla 554 «è una manna dal cielo per tutti noi che viviamo nelle vicinanze. Credevo che non sarebbe più stato possibile, quindi quando ho visto gli operai al lavoro ero entusiasta. Poi ho notato che svariate volte quest’estate non si vedeva nessuno per giorni e giorni e allora mi sono chiesto se non fosse tutto bloccato. Quando hanno ripreso», prosegue, «ho tirato un sospiro di sollievo, e adesso mi auguro che a settembre ricomincino e continuino spediti». Sulla stessa lunghezza d’onda Cesare Spano, che vive nella vicina via Argentina: «Quella strada ci serve come il pane. Abbiamo aspettato tanti anni, e ora che sono a buon punto, sarebbe bene terminare prima della fine dell'anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA