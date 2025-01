Svincolo sulla 554 bloccato da un cartello 

A un documento, e forse un paio di mesi, dalla tanto attesa riapertura. Sono passati dieci anni dalla chiusura della rampa di uscita dalla statale 554 su via XXI Aprile 1991. Ragioni di sicurezza, spiegò allora l’Anas. Di fatto, fu un danno grossissimo per le attività della zona, difficili da raggiungere senza l’accesso dalla 554. Qualcuna ha chiuso, qualcuna sopravvive, e i residenti aspettano da anni buone notizie, dato che l’autorizzazione alla riapertura fu ottenuta dalla prima Giunta Locci nel 2018. L’arrivo del commissario e la richiesta di una nuova progettazione hanno rallentato l’iter, ma i lavori per rifare la rampa sono stati conclusi la scorsa estate.

L’intoppo

La questione, nel frattempo, si è però impantanata nella burocrazia. Per rimuovere le barriere, Anas chiedeva al Comune una serie di documenti: il certificato di regolare esecuzione dei lavori, la dichiarazione di corretto montaggio delle barriere di sicurezza e la dichiarazione CE con allegati i report dei crash test, gli schemi di montaggio e di installazione, le schede tecniche. Documentazione preparata dagli uffici comunali e consegnata a novembre. Tutto risolto? Non ancora: si attende l’ok dell’ente per l’arretramento di un cartello stradale la cui posizione è ritenuta dall’amministrazione non idonea, in quanto troppo vicina allo svincolo. La speranza è quella di non far slittare ancora i tempi, visto che la segnaletica orizzontale di stop comincia a scolorirsi e sull’asfalto cresce l’erbaccia.

Il Comune

Dalla Giunta filtra cauto ottimismo. «L’approvazione dell’Anas sarà propedeutica alla conclusione dell’intera pratica, auspico che questo documento arrivi entro febbraio per far sì che si riapra lo svincolo», dice l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi.

Stime condivise dal sindaco Tomaso Locci, consapevole dell’importanza dell’opera. «In quell’area sono avvenuti due incidenti, di cui uno mortale, e l’ambulanza non sapeva dove passare. Lo svincolo sarebbe stato un’importante valvola di sfogo», le sue parole. «Senza contare gli enormi problemi per le attività, dove un tempo arrivavano anche i bus turistici delle navi da crociera». Per il primo cittadino, i tempi si sono allungati anche per la mancata collaborazione dell’Anas. «Ci auguriamo che entro febbraio si arrivi alla definitiva riapertura, contro qualche soggetto all’interno dell’Anas che lo vorrebbe chiuso», sostiene Locci. «Ringrazio invece il dottor Francesco Ruocco, responsabile della struttura territoriale Sardegna, per aver capito che è impensabile che l’unico svincolo chiuso sia quello di Monserrato».

RIPRODUZIONE RISERVATA