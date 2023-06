Svincolo sulla 554, aperto il cantiere 

Il giorno tanto atteso è arrivato. Ieri mattina sono iniziati i lavori per la riapertura dello svincolo sulla 554 in via XXI aprile 1991, chiuso ormai da una decina d’anni. Sul cartello del cantiere la data di fine lavori: 19 agosto. Una volta riaperto lo svincolo, gli automobilisti potranno nuovamente immettersi sulla statale.

L’intervento prevede anche un tratto di fognatura e l'illuminazione pubblica, per un importo totale di 130mila euro. «L’avevamo promesso ai cittadini, e la stiamo rispettando », dichiara soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi, che ieri mattina ha voluto verificare di persona l’avvio del cantiere. La sua chiusura a suo tempo causò un grosso danno alle attività commerciali presenti in zona, alcune delle quali hanno dovuto abbassare le serrande per il drastico calo degli affari. L'amministrazione Locci è ottimista sulla rinascita commerciale una volta riaperto lo svincolo.

