Svincolo sulla 554, affidati i lavori 

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci lo aveva detto: la riapertura dello svincolo della 554 in via XXI Aprile 1991 era uno degli obiettivi più importanti del suo mandato. La strada si avvia quindi ad essere di nuovo fruibile dagli automobilisti. È di ieri infatti la pubblicazione all’albo pretorio di una determina avente come oggetto “Aggiudicazione lavori di realizzazione svincolo 554 via XXI aprile 1991”. Il titolo non lascia quindi spazio a dubbi. Il Comune, con l’assessorato dei Lavori pubblici guidato da Raffaele Nonnoi, ha aggiudicato l’intervento, dopo apposita gara d’appalto, all’impresa che ha presentato l’offerta migliore: si tratta della Sardinia Contract srl Unipersonale di Dorgali.

Ora gli uffici comunali stanno facendo le consuete verifiche, una prassi necessaria, dopodiché si procederà alla firma del contratto e successivamente la consegna dei lavori. Il 23 dicembre è arrivato l'ok al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte del ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Soprintendenza. In precedenza, era arrivato anche l'ok dell'Anas. Con tutti i pareri favorevoli, l’amministrazione Locci ha quindi potuto approvare il progetto definitivo ed esecutivo e il 29 dicembre ha indetto la gara d’appalto, dalla quale è uscita vincitrice l’azienda dorgalese. L'iter è iniziato nel 2017 e si è concretizzato nel 2018 con l’autorizzazione dell’Anas. Poi c'è stato il commissariamento del Comune nello stesso anno, e l’avvento del Covid nel 2020, che ha rallentato il progetto che nel mentre era stato ripreso in mano dalla seconda Giunta Locci nel 2019.

