Svincolo sulla 131, via ai lavori 

L’opera che sta per essere realizzata nella zona di Monte Muradu, sulla statale 131, a Macomer può essere considerata storica per via dell’importanza che riveste in termini di sicurezza stradale e riguarda l’intera Isola. È stato avviato il cantiere per la realizzazione dello svincolo nord sulla131 con l’eliminazione degli incroci a raso verso Sassari. Opera attesa da oltre 50 anni, perché quell’incrocio è stato teatro di numerosi incidenti e di croci.

Pericolosità

Si tratta di un’uscita piena di insidie, definita dalla rivista Quattroruote tra gli incroci a raso più pericolosi d’Italia. In quel tratto confluisce il traffico in uscita sulla 131 proveniente da Macomer, da una parte del Marghine, da tutta la Planargia e dal Montiferru. Per questo l’Anas questa volta ha dato priorità allo svincolo di Monte Muradu, che per anni è stato trascurato, anche a causa dell’intralcio legato alle varie emergenze archeologiche che ricadono in quella zona e per la sua forte pericolosità. Con la consegna dei lavori da parte dell'Anas avvenuta nei giorni scorsi, si risolve anche l’attesa pluridecennale per l’esecuzione dello svincolo nord di Macomer, che verrà realizzato vicino al bivio di Mulargia.

L’intervento

L’Anas ha consegnato i lavori del cosiddetto lotto 2, che comprende il tratto della 131 fra il chilometro 108,300 e il chilometro 158, tra le province di Oristano, Nuoro e Sassari. Sono lavori del valore complessivo di 113 milioni di euro, che saranno completati in due anni e mezzo, per mettere in sicurezza i punti che, nel tratto interessato, risultano maggiormente esposti al rischio di incidentalità. «Particolare attenzione e priorità di realizzazione - spiega Anas - saranno date alla costruzione del nuovo svincolo di Macomer e Mulargia, al chilometro 149, molto atteso dal territorio». Un risultato importante che garantirà un migliore e più sicuro accesso sulla 131 ad un vasto territorio, in entrata e uscita, a nord di Macomer.

Il sindaco

«Finalmente si procede alla realizzazione di una grande opera - dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - dico finalmente, perché è veramente attesa da tanti anni, per eliminare un incrocio a raso tra i più pericolosi in tutta la rete stradale pubblica italiana. Si porta a compimento una fondamentale opera per la sicurezza di tutti coloro che transitano sulla statale 131, grazie anche all’interessamento dell’ex assessore regionale Perluigi Saiu (della precedente giunta) e dell’attuale ai Lavori pubblici, Antonio Piu. Si sta ponendo rimedio ad una situazione di pericolo costante». L’impresa che realizzerà l’opera ha già provveduto alla recinzione dell’area interessata.

