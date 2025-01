Svincolo sulla 131, appalto a marzo 

Si spera sia la fine di una lunga attesa per sistemare lo svincolo più pericoloso della Sardegna, quello nord di Macomer sulla 131, verso Sassari. Conclusa la progettazione esecutiva, ora Anas procederà con la gara d’appalto e poi con l’inizio dei lavori entro l’estate. Il pressing esercitato dall’amministrazione comunale di Macomer, sin dal suo insediamento, inizia ad avere i suoi effetti. L’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, nei giorni scorsi ha dato l’annuncio al sindaco Riccardo Uda della gara d’appalto, entro marzo, per realizzare lo svincolo sulla 131 nell’uscita nord di Macomer, nella zona di Monte Muradu, eliminando l’incrocio a raso, da sempre una sorta di roulette russa.

Tanti rinvii

L’opera è attesa da 50 anni, più volte annunciata, mai realizzata. Eppure è importante e fondamentale per la sicurezza di quel tratto di strada. Il progetto comunque c’è, ed è finanziato. Comprende la realizzazione di uno svincolo per l’uscita sulla 131 da Macomer e Mulargia (da dove arrivano gli allevatori e gli abitanti del piccolo borgo, frazione di Bortigali). Vale a dire due piccioni con una fava. Lo svincolo di Macomer-Mulargia era inserito nel secondo lotto degli interventi di risoluzione dei nodi critici lungo la statale 131, come riferiva Anas del 2019. Un paio di anni fa l’ennesimo rinvio, poiché in quella zona era stato ritrovato un importante insediamento archeologico.

Il sindaco

«L’assessore regionale Antonio Piu ci ha assicurato che entro marzo ci sarà la gara d’appalto - dice Uda - speriamo sia la volta buona. È comunque un problema che intendiamo risolvere e rientra tra i nostri obiettivi sin dall’insediamento in Comune. La realizzazione dello svincolo e l’eliminazione dell’incrocio a raso rientra tra le priorità, assieme ad altri problemi legati alla viabilità nel territorio». Intanto altrove gli svincoli si realizzano, mentre quello di Campeda rimane al palo, in una condizione di estrema pericolosità per chi esce da Macomer e dalla Planargia, in direzione Sassari: deve attraversare l’intera corsia per Cagliari, mentre chi da Mulargia esce verso Macomer deve attraversare la corsia in direzione Sassari.

