Svincolo sulla 130, accelerata sui lavori 

Nuovo passo avanti per la realizzazione dello svincolo sulla statale 130 all’altezza di viale Villa di Chiesa, uno degli accessi principali alla città di Iglesias. La Regione ha stanziato un nuovo finanziamento di un milione di euro che consentirà di completare il nuovo accesso alla città approvato dall’amministrazione comunale. A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas, che spiega come il contributo regionale permetta di avviare il secondo lotto dei lavori e di portare a termine l’opera nel suo complesso.

L’iter definito

«È arrivata la convenzione della Regione, dall’assessorato ai Lavori pubblici, per un finanziamento di un milione di euro destinato al completamento del secondo lotto dello svincolo di Villa di Chiesa», spiega. «Grazie a queste risorse riusciamo a chiudere l’intero progetto originario». L’intervento riguarda l’adeguamento dello svincolo della statale 130, in un tratto particolarmente delicato dal punto di vista della viabilità. Il progetto esecutivo è stato suddiviso in due lotti. Il primo, finanziato con oltre 1,7 milioni di euro dalla Regione, prevede la realizzazione di una rotatoria e di un ponte che consentirà di collegare la statale con la zona sportiva Ceramica, mettendo in comunicazione due parti della città separate dalla 130. Il secondo lotto, ora finanziato con il nuovo contributo regionale, riguarda invece la rotatoria di accesso alla città e la sistemazione della rampa che conduce alla strada statale.

Avanzamento dell’opera

«Il primo lotto è già in corso di realizzazione e i lavori sono a buon punto», sottolinea Concas. «L’impresa sta lavorando e siamo a una buona percentuale di avanzamento. In questi giorni si stanno attendendo alcune strutture, come le travi del ponte, necessarie per completare i collegamenti». Il cantiere ha subito anche alcuni rallentamenti a causa delle condizioni meteo. «Ma sono ripresi nei giorni scorsi», precisa l’assessore. «Abbiamo dovuto attendere che il terreno si asciugasse per le prove di piastra e le operazioni di compattazione». Un altro aspetto importante riguarda le procedure amministrative: «Non sarà necessario indire una nuova gara d’appalto. L’impresa che ha vinto il primo lotto si è aggiudicata l’intero progetto, suddiviso solo in due lotti funzionali. Adesso che è arrivato il finanziamento possiamo procedere direttamente con i lavori anche sul secondo lotto». Un intervento atteso da anni, quello della realizzazione dello svincolo, considerato strategico per la sicurezza stradale e per l’assetto della viabilità cittadina.

