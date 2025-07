Svincolo pronto, riapre la Statale 131 

Novità importanti per quanti percorrono la Statale 131. Si avviano infatti verso la conclusione i lavori di realizzazione del nuovo svincolo di Paulilatino. L’apertura è prevista per venerdì 8, quando saranno aperte al traffico le rampe di ingresso e uscita dalla Statale e l’intera viabilità di servizio alla nuova opera. A partire da ieri però sono già transitabili tutte e quattro le corsie della “Carlo Felice”.

Il cantiere

I lavori hanno riguardato l’eliminazione dell’intersezione a raso al chilometro 120 mediante la realizzazione delle nuove rampe dello svincolo, di due rotatorie e della pavimentazione della viabilità di collegamento alla Statale 131. Sono stati, inoltre, eseguiti alcuni interventi sul sovrappasso in prossimità dello svincolo, che riguardano la nuova pavimentazione, l’istallazione delle barriere di sicurezza e la segnaletica verticale e orizzontale. «L’investimento complessivo è pari a 10,4 milioni di euro e fa parte di un più ampio piano per l’eliminazione dei nodi critici della Statale 131», precisano da Anas.

L’assessore

«Sono molto soddisfatto – commenta l’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu – consegnare quest’opera così importante era tra i principali obiettivi. Un anno fa, nel mio primo sopralluogo, abbiamo dettato i tempi e riuscire a rispettarli, come sta avvenendo anche per tutte le altre strade interessate dai cantieri, è l’ulteriore segnale che con cronoprogrammi chiari, un monitoraggio costante e una sinergia costruttiva tra Assessorato e Anas si può chiudere le opere per riconsegnarle nei tempi all’uso della viabilità».

Anni di attesa

Da tanti anni si chiedeva l’eliminazione di quell’incrocio a raso all’altezza di Paulilatino. Troppe, nel corso degli anni, le morti lungo questo tratto di strada. E tante anche le volte che gli amministratori del territorio e i cittadini hanno chiesto l’eliminazione di quella trappola mortale. I lavori di realizzazione del nuovo svincolo sono iniziati alla fine del 2023 e ora si è giunti al termine, con standard di sicurezza prima assenti. È stata inoltre accolta la richiesta del Comune per intervenire sulla strada di circonvallazione che permetterà a chi arriva dal Barigadu e dalla Bassa valle del Tirso di immettersi sulla Statale 131 senza attraversare il paese.

