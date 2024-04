Svincolo Nord, forse ci siamo 

Si farà lo svincolo sulla 131 nell'uscita nord di Macomer. Verrà eliminato un incrocio a raso, da sempre un incubo per gli automobilisti. A dirlo è il sindaco, Riccardo Uda, alla luce di un incontro col responsabile della struttura territoriale Anas Sardegna, Francesco Ruocco. «Dopo Bonorva tocca a noi. I vertici Anas ci hanno riferito dell'avvio della progettazione esecutiva, per realizzare l'opera, con l'eliminazione dell'incrocio a raso all'altezza di Monte Muradu. Presto a Macomer si terrà un tavolo tecnico per mettere a punto l'intervento». Potrebbe essere la volta buona.

I precedenti

Anche nel 2010 sembrava cosa fatta, con tanto di conferenza di servizi e annunci. Da allora, complici i cambi alla guida di Anas e Regione, il progetto è stato sempre accantonato. «È un problema che intendiamo risolvere – dice il sindaco – da quando siamo stati eletti, dieci mesi fa, è una delle assieme ad altri problemi legati alla viabilità nel nostro territorio». L'uscita nord di Macomer, verso Sassari, con l'incrocio a raso, rappresenta un pericolo costante per centinaia di automobilisti che la percorrono tutti i giorni. Si tratta probabilmente del punto più pericoloso di tutta la statale 131. Uno dei punti critici mai preso in seria considerazione dall’Anas e anche dalle giunte regionali che si sono succedute negli ultimi 50 anni.

Mille croci

L'uscita di Monte Muradu è pericoloso e disseminato di croci. Gli automobilisti che arrivano da Sassari, in direzione Cagliari, si trovano a sorpresa nel crocicchio. Tanti gli incidenti e rischio sempre elevato. Anche recentemente ci sono state manifestazioni di protesta per richiamare l'attenzione dell'Anas e della Regione.

Anche nel 2017 la situazione sembrò sbloccarsi. Il progetto rimasto sulla carta prevedeva un unico snodo collegato all'attraversamento di Mulargia. Il bando di gara dell'Anas per l'affidamento dei lavori, in quella circostanza, era stato perfino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Lo svincolo sarebbe dovuto essere regolato con un sistema di uscite che avrebbero infine regolamentato anche gli accessi ai fondi sull'altipiano di Campeda, che si affacciano sulla strada. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, tanto che i lavori sarebbero dovuti partire entro l'anno del 2017. Poi non successe più nulla.

Tempi stretti

Ora dopo tanti miraggi gli automobilisti si attendono risposte. «Solleciteremo l'Anas – dice il sindaco Uda – per arrivare entro breve tempo al tavolo tecnico annunciato dal responsabile della struttura Anas in Sardegna».

