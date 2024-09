Svincolo nella 554, l’incognita dell’apertura 

Passandoci accanto, sembrerebbe pronto per essere riaperto, nonostante le reti arancioni che ancora ne impediscono l’accesso. I lavori sono infatti terminati da tempo, la segnaletica tracciata e il cantiere smantellato. Ma lo svincolo tra la statale 554 e via XXI Aprile 1991 continua a rimanere chiuso, come è ormai da una decina d’anni, senza che ci sia ancora una data per lo sblocco della situazione.

Attesa dei documenti

Risultano infatti ancora aperte le interlocuzioni tra il Comune e l’Anas, che è l’ente che gestisce la strada e deve pertanto dare un benestare che ad oggi non c’è. «L'apertura della rampa, realizzata dal Comune di Monserrato a seguito di autorizzazione Anas, è subordinata alla ricezione della documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla normativa vigente», fanno sapere dagli uffici dell’ente. «Tale documentazione è stata dettagliatamente richiesta da Anas al Comune con una nota inviata nel mese di febbraio 2024». In altre parole, Anas è ancora in attesa di ricevere i fascicoli che consentiranno, una volta verificata la corrispondenza alle previsioni della norma di legge, l'apertura al traffico dello svincolo.

La società fa anche sapere cosa manca per ottenere il tanto atteso via libera: il certificato di regolare esecuzione dei lavori, la dichiarazione di corretto montaggio delle barriere di sicurezza, la dichiarazione CE con allegati i report dei crash test, gli schemi di montaggio e di installazione, e le schede tecniche.

Il Comune

La palla passa quindi all’amministrazione. «È una pratica molto importante, sappiamo che la popolazione sta aspettando da tanto», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «I lavori sono terminati ed è già un buon risultato essere riusciti a realizzarli, per la riapertura siamo a buon punto».

Questo vuol dire che l’invio arriverà presto? «Gli uffici sono al lavoro per raccogliere tutte le certificazioni necessarie da mandare all’Anas, sono pratiche che devono essere espletate prima di poter riaprire, non possono essere mandate in itinere», conferma l’assessore. «Alcune documentazioni sono dovute, altre ci sono state richieste espressamente, e trattandosi di una questione importante bisogna fare le cose per bene».

Affari crollati

La riapertura dello svincolo costituisce da tempo una delle priorità del sindaco Tomaso Locci, che aveva fortemente voluto i lavori e sperava di poter consegnare alla cittadinanza la nuova rampa entro la fine della scorsa estate. In quell’area, quando fu chiusa la rampa, diverse attività che si affacciavano sulla 554 erano state costrette a chiudere a causa del crollo degli affari, dopo essere state, sostanzialmente, tagliate fuori.

I disagi negli anni hanno riguardato anche i cittadini, spesso costretti a lunghi giri per tornare a casa, che nel tempo hanno finito col rassegnarsi alla situazione.

