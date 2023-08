Svincolo atteso da cinquant’anni 

Il progetto per la realizzazione di uno svincolo sulla 131, tra Macomer e Campeda, attualmente è in fase di valutazione per l'incidenza ambientale al Ministero. Il placet è richiesto vista la presenza in quell'area di un sito Natura 2000. Fatto che ha notevolmente rallentato l'iter per la realizzazione dell’opera che consentirebbe l'eliminazione del pericoloso incrocio a raso sulla Carlo Felice nella zona di Monte Muradu, tra l'uscita di Macomer verso Sassari e l'uscita dalla frazione di Mulargia, nella zona di Campeda. Sono state quindi smentite le voci sul fatto che fossero spariti i finanziamenti necessari.

Si muove la Regione

L'assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, annuncia anche un incontro da tenersi a breve termine in Provincia, con i vertici regionali dell'Anas, il commissario straordinario della Provincia, il presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine e il sindaco di Macomer, Riccardo Uda. All’ordine del giorno non soltanto i lavori da eseguire sulla 131, ma anche la situazione delle altre strade del Marghine, in particolare la messa in sicurezza del viadotto di S'Adde, prolungamento della Statale 129 Nuoro-Macomer, che versa da qualche tempo in condizioni di pericolo.

Per quanto riguarda l'uscita nord di Macomer sulla 131, il progetto, risalente ormai a circa quindici anni fa, prevede uno svincolo unico, (che comprende anche l'uscita da Mulargia), con un sistema di uscite che regolerà anche gli accessi ai fondi che si affacciano sulla strada. I tempi tecnici di realizzazione, tuttavia, non sono stati ancora stabiliti. «Ho avuto un incontro interlocutorio con l'assessore regionale ai Lavori pubblici- dice il sindaco di Macomer, Riccardo Uda - il quale ha confermato la disponibilità ad affrontare questo problema e più in generale la situazione viaria nel Marghine, nel vertice da tenersi entro breve tempo a Nuoro. Per quanto ci riguarda, ci impegneremo affinchè gli enti preposti alla realizzazione delle opere stradali e della loro messa in sicurezza, abbiano un occhio di riguardo verso il nostro territorio».

Massima insicurezza

A circa 50 anni dalla sua realizzazione poco è stato fatto sulla statale 131 nei 26 chilometri che attraversano la provincia di Nuoro. «La situazione è insostenibile- dice Gian Pietro Arca, presidente dell'Unione dei Comuni- è mia intenzione chiedere impegni concreti alla Regione e alla Provincia, per risolvere il problema in tempi brevi».

