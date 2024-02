Svincoli al buio, incidenti a raffica 

La percentuale di incidenti non è da sottovalutare. Più che altro è sotto esame l’elevata concentrazione di scontri avvenuti nelle ultime tre settimane, ovvero dall’apertura del tratto. Che, occorre precisarlo, è ancora un cantiere e lo sarà almeno fino a venerdì prossimo, come annunciato dall’ordinanza del compartimento regionale dell’Anas. L’ultimo della serie risale alla notte tra venerdì e sabato quando un’auto, in arrivo di Bari Sardo, ha attraversato la rotonda anziché proseguire la marcia sulla carreggiata per immettersi in via Garibaldi o in direzione Olbia. Il mezzo ha urtato i cordoli affogati sull’asfalto, nonostante su questi l’impresa abbia applicato la vernice rifrangente per segnalare il pericolo non essendoci ancora l’impianto di illuminazione della rotonda fresca di realizzazione.

Rischio elevato

L’area attorno alla rotonda della statale 125 Var è un cantiere. Gli operai stanno completando gli arredi dell’opera con la piantumazione degli arbusti all’interno della stessa più qualche altro intervento di rifinitura per chiudere la scaletta del cronoprogramma. Nel frattempo gli incidenti si susseguono, mentre tanti altri sono stati evitati sul filo di lana, come testimoniano le tracce delle frenate sul tappetino d’asfalto in prossimità della rotatoria del diametro di 50 metri. È ancora ben visibile sui cordoli che rigano la circonferenza l’escursione di un’auto che ha attraversato l’area sterrata prima di uscire e imboccare la prima uscita sulla destra verso via Garibaldi. «Sul tratto tra Bari Sardo e Tortolì - sostiene il segretario di Filca Cisl Maurizio Piras - permangono situazioni di pericolosità dovute alla scarsità di illuminazione, all’inesistenza di dissuasori di velocità e barriere antirumore: l’amministratore di Anas non ha dato alcun riscontro alle rimostranze del territorio».

In cerca di luce

Resta il rebus dell’illuminazione, prima non prevista e poi integrata al progetto originario. Perché lo stesso, basandosi su una precedente normativa, non prevedeva la realizzazione dell’impianto di illuminazione. Tuttavia Anas ha rassicurato il territorio, sostenendo che «nell’ambito delle somme a disposizione ha comunque programmato di realizzare l’impianto della rotatoria, mediante l’utilizzo di un accordo quadro».

