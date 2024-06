«Sviluppo turistico? Solo spese per opere edili» 

Il progetto di sviluppo turistico recuperando i locali e le strade sta prendendo forma grazie alla programmazione territoriale, che ha permesso di attingere a fondi gestiti unitariamente all’Unione dei Comuni del Linas e del Terralbese. Ma monta la polemica.

L’accusa

L’idea del progetto iniziò circa 25 anni fa, con l’attività politica e amministrativa dell’ex sindaco Francesco Marras, oggi critico e completamente in disaccordo con l’attuale Amministrazione: «I fondi che la Regione ha dato sono per realizzare un progetto di turismo culturale, per creare sviluppo locale. Invece non c’è niente di tutto ciò. Un milione speso non si sa per quale finalità, o meglio, la finalità è diventata la spendita dei soldi in opere edili fini a se stesse. Alla base non c’è alcuna idea di utilizzo, - dice Marras – nessun progetto di valorizzazione e gestione. Un’altra occasione mancata per creare un circuito originale che potesse diventare un attrattore per visitatori e turisti. Purtroppo, dopo aver snaturato il progetto originario, le Domus, case a corte e casa Agus-Atzeni, non verranno completate e rimarranno in gran parte chiuse e in parte incompiute senza alcun contenuto turistico culturale».

La replica

«I due progetti – ha illustrato il vicesindaco del Comune di Guspini, Marcello Serru - uno di riqualificazione urbana con il completamento delle strade de Su Bixinau Antigu, con lo scopo di creare un percorso che guidi il turista lungo le strade lastricate, collegando i siti che raccontano la storia sociale del nostro Comune. Con il restauro dei due complessi di civile abitazione del passato in particolare delle case a corte, di casa Agus e Atzeni, con fondi arrivati grazie alla partecipazione a bandi differenti. Sono stati fatti importanti lavori: sistemazione cortili, intervento strutturale di demolizione e ricostruzione del muro perimetrale posto su via Diaz, intonacatura a calce e tinteggiatura, sostituzione dei serramenti con dei nuovi in legno, demolizione e ripristino pavimenti con vespaio aerato, controsoffittature e nuovi impianti elettrici, per un totale di circa 400mila euro di lavori per consentire un corretto e ottimale utilizzo in particolare nel rispetto delle norme sulla sicurezza».«La riqualificazione di via Ferracciu, via Martini e dell’attraversamento di via Carducci realizza un percorso di congiunzione tra gli edifici più antichi di Guspini, per la valorizzazione del nostro centro storico - prosegue Serru - . Abbiamo restaurato le scuole Giovanni Antonio Sanna, riportandole allo splendore originario, la Casa Murgia, anch’essa sottoposta recentissimamente a lavori di manutenzione urgente, stiamo riqualificando un’area, passando per Casa Agus-Dessì fino ad arrivare a piazza XX Settembre. Abbiamo ottenuto finanziamenti grazie al costante lavoro fatto partecipando a bandi». In conclusione: «I progetti di manutenzione edile finanziati con la programmazione territoriale si sono resi necessari in quanto sia i fabbricati di via Diaz che quelli di via Caprera presentavano problematiche e mancanze nella realizzazione originaria che non ne consentivano la piena possibilità di accesso e di partecipazione. Le opere in esecuzione, programmate nella scorsa consiliatura con la programmazione territoriale e progettate da un pool di professionisti ingegneri e architetti e dotate di tutte le autorizzazioni, sono state il necessario completamento che permetterà la migliore fruizione per visitatori e turisti».

