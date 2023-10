Sviluppo turistico in Barbagia, confronto su nuovi progetti 

La Barbagia si confronta con le possibilità di sviluppo turistico con Destination Inside Sardinia, un evento promosso dal Gal. Cinque appuntamenti in compagnia degli esperti tra workshop, conferenze e laboratori per condividere strategie, ma anche conoscere gli aspetti che ruotano intorno al turismo, dalla cultura alla sostenibilità. Gli incontri a Nuoro, Oliena, Fonni e Mamoiada, tutti con un’alta partecipazione da parte di amministratori, associazioni, sindacati, cittadini, tra questi anche l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. L’obiettivo è quello di gettare le basi per un percorso di crescita economica e benessere sociale in territori isolati ma dal grande potenziale come la Barbagia e le Baronie. «La parola chiave del progetto è condivisione - dice il presidente del Gal Barbagia, Paolo Puddu -. Non può esistere sviluppo territoriale e una amministrazione etica, efficace e sostenibile della destinazione turistica senza che si creino le condizioni per mettere in rete tutti gli attori». Venerdì l’incontro a Fonni alla presenza della sindaca Daniela Falconi in cui è stato illustrato il Sistema Monferrato del Piemonte. Ieri giornata a Mamoiada: workshop con Liana Pastorini e confronto su varie esperienza come il museo delle Maschere. Presenti il sindaco Luciano Barone, Mario Paffi del Distretto culturale del Nuorese, Marco Ziranu, della Comunità montana del Nuorese. (g. pit.)

