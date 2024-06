Sviluppo sostenibile e riciclo: il progetto degli studenti 

C’è chi ha immaginato “Gratislandia” e chi “La Città dei sogni”: città sostenibili e globali per i giovani studenti della quarta C del plesso primario di via Monti (parte dell’istituto comprensivo Meloni) che giovedì hanno ripetuto l’esperienza di ideare e descrivere le loro città ideali, recandosi presso il nuraghe S’Omu e s’orcu (in compagnia del consorzio Natura Viva Sardegna) e la vicina tomba dei giganti, per la conclusione del progetto Assi, un progetto di sensibilizzazione dello sviluppo sostenibile che ha coinvolto gli studenti domusnovesi in rappresentanza della Sardegna ed altre quattro regioni: Puglia, Lazio, Marche ed Emilia Romagna. «Abbiamo portato avanti, anche grazie al gruppo di “Sport Agents”, le attività nelle scuole e all’aperto - spiega la referente dei laboratori per la Sardegna Maria Giovanna Dessì - centrando gli obiettivi: nelle città ideate dagli studenti, tutto è gratis, tutti riciclano e puliscono gli spazi comuni, abbondano quelli per giocare e le strutture per sostenere chi è in difficoltà». Finanziato dal Mase e coordinato da Concord Italia, il progetto è durato un anno ed ha visto gli studenti recarsi anche a Roma con le docenti Alessandra Muntoni e Alessandra Allori per condividere con i partner le esperienze vissute. «Orgogliosa - il commento della sindaca Isangela Mascia - che una classe domusnovese abbia rappresentato la Sardegna e che i ragazzi si siano dimostrati fin da subito molto sensibili alle tematiche ambientali dello sviluppo sostenibile». (s. f.)

