Sviluppo sostenibile e innovazione: premiato Truzzu  

Il Labmet, Laboratorio metropolitano di innovazione della Città Metropolitana, è stato premiato nell’ambito del Forum Pa 2023, il più importante evento nazionale dedicato al tema della modernizzazione della pubblica amministrazione, promosso da Forum Pa in collaborazione con Asvis.

La nascente agenzia urbana Labmet, basata sull’utilizzo di una piattaforma digitale per favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse del territorio ai processi di pianificazione per lo sviluppo sostenibile dell’area metropolitana, si è aggiudicata il premio “Pa Sostenibile 2023: inclusione, empowerment e persone” nella categoria “Partecipazione e cittadinanza attiva”.

Il premio è stato ritirato dal sindaco Paolo Truzzu nel Palazzo dei Congressi di Roma. «Ci lusinga che LabMet e il nostro lavoro abbiano ottenuto dei riconoscimenti anche a livello nazionale, prima per essere stato scelto in qualità di modello pilota dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito dei percorsi di Open Government, e ora con questo premio che ci rende ulteriormente orgogliosi», ha commentato il sindaco Truzzu, accompagnato dal consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca e dalla responsabile di Labmet della Città Metropolitana Isabella Ligia.

