Sviluppo sostenibile, dal miele ai cosmetici 

“Costruire e sostenere la Bee Economy nel Mediterraneo”, è il titolo della conferenza conclusiva del progetto MedBEESinessHubs – “Mediterranean Bee Hubs in support for sustainable economic prosperity in deprived rural areas”. L’incontro, promosso dalla camera di cooperazione Italo Araba, è in programma venerdì 15 settembre, dalle 10, a “Sa Manifattura”, in viale Regina Margherita 33.

I partecipanti

La conferenza rappresenterà un momento di celebrazione e riflessione, con la partecipazione di un partenariato internazionale composto da Cipro, Egitto, Libano, Palestina e Italia. Sarà la possibilità di conoscere giovani imprenditori e innovatori, il cui lavoro è stato reso possibile grazie alle sovvenzioni del progetto.

Le 5 nazioni hanno sviluppato modelli economici più sostenibili per la produzione di miele, creando una nuova gamma di prodotti e servizi connessi. Tra questi, spiccano i cosmetici, i souvenir artigianali e la promettente forma di turismo chiamata "bee-tourism". Il progetto ha avuto un impatto significativo sul settore apistico, offrendo alle economie rurali svantaggiate del Mediterraneo un'opportunità di riqualificazione. Per partecipare al convegno di viale Regina Margherita e per esplorare il futuro della Bee Economy nel Mediterraneo, è necessario registrarsi utilizzando il link: Iscrizione conferenza MedBeesinesshubs.

Per scoprire ulteriori dettagli sul progetto e i risultati ottenuti, si può visitare la pagina ufficiale: MedBeesinesshubs.

