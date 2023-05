Sviluppo sostenibile, annullati  gli appuntamenti di oggi 

Annullati per il maltempo gli appuntamenti in agenda oggi per la terza e ultima giornata di “Sogna, ragazzo, sogna”, l'iniziativa in corso in città che riguardano il Festival dello sviluppo sostenibile, la grande manifestazione in svolgimento su tutto il territorio nazionale.

«Le avverse condizioni meteorologiche rendono infatti impraticabili sia la visita guidata alla scoperta della peschiera di Mar'e Pontis, sia l'escursione in barca nel Golfo di Oristano, entrambe in programma nerlla giornata di oggi», puntualizzano da Legacoop e l'associazione culturale Dromos che hanno organizzato la manifestazione oristanese. ( m. g. )

