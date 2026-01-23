Sviluppo sociale, alla scoperta del cohousing 

Un modello di socializzazione e condivisione per tenere viva la città e i suoi abitanti: il cohousing. Ne hanno parlato ieri pomeriggio nella sede Areus a Nuoro gli esperti Marco Trabucchi, Ester Cois e Valerio Maria Urru durante la presentazione del volume “Il valore della partecipazione, fondamento per il benessere e la coesione sociale”, a cura di Carlo Sangalli e Marco Trabucchi. Al centro dell’incontro la buona salute nell’Isola, terra di centenari e di paesaggi incontaminati, ma anche la denatalità e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo.

«La famiglia è il luogo di socializzazione primaria, crescendo, incontriamo anche altre forme per lo sviluppo sociale, come il cohousing. Si tratta di un modello abitativo basato sulla condivisione e sulla socializzazione. Va a coprire i bisogni affettivi, parentali, sociali. Una società che partecipa è una società giusta, che evita gli “scarti”. Bisogna infatti occuparsi della città, della casa, per i giovani e per gli anziani», hanno detto gli esperti. La presentazione è stata curata dal responsabile del numero unico europeo 116117, Sandro Bianchi, che ha portato il saluto del direttore generale di Areus, Angelo Serusi. A fare gli onori di casa Stefano Flamini e Bastianino Casu dell’associazione 50&+. Presenti il consigliere regionale Sebastian Cocco, Daniela Falconi per l’Anci, l’assessore di Nuoro Adriano Catte (hanno affermato che la coesione sociale è uno degli obiettivi da raggiungere nel territorio), e Augusto Grossi e Paolo Lusci, presidenti provinciali 50&+.

RIPRODUZIONE RISERVATA