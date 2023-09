Sviluppo rurale, pronti 60 milioni  

Sul tavolo quasi 60 milioni di euro: 50 milioni per l’intervento SRG06, strategia di sviluppo locale volta a favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale; 850mila euro per l’intervento SRG05 per l’attuazione della strategia stessa con l’obiettivo di rafforzare la connessione fra i diversi settori dell’economia e della società locale, nonché favorire la sperimentazione di percorsi di sviluppo innovativi e l’adozione di buone pratiche a livello territoriale.

Le direttive

È stato firmato dall’assessora all’agricoltura Valeria Satta il decreto con le direttive per l’assegnazione di nuove risorse ai Gal per il periodo 2023-2027, «ai fini dell’attuazione di strategie di sviluppo locale per i territori rurali Leader». Le direttive disciplinano la gestione degli interventi a sostegno della preparazione delle strategie di sviluppo rurale e l’attuazione delle strategie di sviluppo locale, finanziati dal fondo europeo Feasr nell’ambito del complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Regione e del piano strategico della Pac. I beneficiari del bando sono i Gal (gruppi di azione locale) e saranno selezionati tra quelli già operanti nella programmazione 2014-2022.

La presentazione

Il bando, presentato a tutti i Gal venerdì scorso durante un seminario a Massama, ha introdotto numerosi elementi di semplificazione rispetto alla programmazione precedente al fine di accelerare l’emanazione degli stessi e la realizzazione dei progetti. «L’inclusione nell’area Leader di ulteriori Comuni rispetto a quelli facenti parte del Gal», ha sottolineato l’assessora Satta, «sarà ammessa a condizione che i candidati appartengano a Unioni di Comuni rientranti (parzialmente) nell’area precedente del Gal».La concessione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di una strategia di sviluppo locale, elaborata dal Gal, a seguito di una consultazione pubblica e di una serie di incontri di animazione territoriale, finalizzati al coinvolgimento delle imprese e della popolazione, beneficiari finali degli interventi. Le attività di animazione si svolgeranno in ogni territorio a partire da questo mese e sino alla prima decade di novembre. Successivamente è prevista la presentazione dei progetti contenenti le strategie di sviluppo da parte dei Gal e una loro istruttoria, che dovrà chiudersi entro il 2 dicembre 2023.

