Atzara.
14 ottobre 2025 alle 00:08

Sviluppo, la presidente Todde a confronto con i sindaci 

Venerdì ad Atzara è attesa la presidente della Regione Alessandra Todde. Alle 10, appuntamento nella sala convegni “L’Isola delle idee” dove per l’occasione saranno riuniti gli 11 consigli comunali zonali, per parlare delle potenzialità del territorio e illustrare la nuova proposta di strategia di sviluppo locale elaborata da amministratori e tecnici. Prevista anche la visita di Todde al convitto dell’Istituto agrario di Sorgono (ore 13). All’incontro della mattinata ci saranno anche il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni e l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, i vertici di Asl 3 e Areus, insieme ad associazioni e comitati. «Si tratta di un momento importante di confronto e di condivisione - dice Alessandro Corona, sindaco di Atzara e presidente della Comunità montana - che mira a garantire al territorio un progetto di sviluppo in grado di stimolare la crescita e la qualità della vita di cittadine e cittadini che hanno deciso e decideranno di vivere in montagna»

Secondo i sindaci «è fondamentale che la zona possa essere messa nelle condizioni di costruire il proprio percorso di crescita anche attraverso nuove risorse. Chiediamo alla Regione un impegno reale e concreto come è stato già fatto per altri territori». (g. i. o.)

