Sviluppo forestale, tre milioni alla Sardegna 

Piani distrettuali, sugherete, comparto vivaistico e corsi per operatore forestale. Sono questi i temi sui quali si interverrà con i 3.288.095 euro assegnati dal ministero dell’Agricoltura per il 2022, provenienti dal Fondo per l’attuazione della Strategia forestale nazionale (Sfn). «La Regione, in base alle sue specificità e alle esigenze territoriali, ha deciso come impiegare le risorse ministeriali per l’adozione di una programmazione regionale, individuando obiettivi e definendo le relative linee d'azione in coerenza con la strategia nazionale», ha detto il presidente della Giunta, Christian Solinas, dopo l’approvazione della delibera sulla ripartizione dello stanziamento.

Risorsa sughero

È la strada che sarà seguita per la tutela, valorizzazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali. «Per l’Isola – ha aggiunto l’assessore regionale all’Ambiente, Marco Porcu – è importante aumentare l’attenzione sulla filiera del sughero: infatti il tema della gestione delle sugherete è sempre più al centro di interessi ecologici, per il loro valore paesaggistico, culturale, identitario, economico e di biodiversità, in quanto l’Italia si colloca come sesto produttore mondiale. Vogliamo proporci come Regione leader al tavolo di lavoro nazionale istituito per il settore sughericolo, perciò occorre un concreto rilancio, favorendo un approccio integrato di filiera. Si devono intraprendere i percorsi di certificazione delle produzioni primarie e tutelare la qualità del sughero locale, anche attraverso l’identificazione dei materiali di moltiplicazione della specie “Quercus suber L”, da certificare come qualificati e controllati» .

I distretti

«Inoltre, dob biamo predisporre la pianificazione forestale dei 25 distretti, realizzare un programma pluriennale per gli interventi di adeguamento strutturale del comparto vivaistico pubblico e, avviato l’albo regionale delle imprese forestali, connesso alla realizzazione di un sistema regionale professionale nel settore, proseguire coi corsi di formazione e qualificazione degli addetti», ha concluso Porcu.