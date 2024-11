Giorgia Meloni a Cagliari. La presidente del Consiglio dei ministri sarà domani a Villa Devoto per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo nazionale e la Regione Sardegna. Lo ha fatto sapere in serata Palazzo Chigi. La premier, come già fatto in altre regioni, annuncerà finanziamenti per l’Isola legati al “Fondo per lo sviluppo e coesione”.

