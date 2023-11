«Sviluppo bloccato» Lo sciopero generale sbarca a Cagliari 

Per aumentare i salari, per estendere i diritti e contrastare una legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, e non offre un futuro ai giovani.

“Adesso basta!”, la mobilitazione promossa da Cgil e Uil, dopo aver già toccato tante piazze italiane, oggi fa tappa a Cagliari, con uno sciopero generale della Sardegna contro Manovra e le politiche del governo Meloni, in più, contro la Finanziaria regionale e «l’inefficienza della Giunta Solinas».

L’appuntamento

L’appuntamento – con i manifestanti in arrivo da tutta l’Isola – è alle 9 in piazzale Trento, poi il corteo si muoverà e arriverà in piazza del Carmine, dove dal palco parleranno diversi esponenti dei sindacati e concluderanno il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e quello organizzativo della Uil Emanuele Ronzoni. In un’intervista a L’Unione Sarda nei giorni scorsi, Landini ha spiegato che «l’economia italiana si è fermata, tutti i settori produttivi sono in grave difficoltà, cresce la richiesta di cassa integrazione. Si raccolgono i frutti della politica economica sbagliata e inadeguata del Governo e della riduzione degli investimenti privati».

I temi

«Non c’è nessuna risposta all’emergenza delle buste paga falcidiate dall’inflazione. Non ci sono risorse per rilanciare la contrattazione collettiva. Si continua a indebolire la sanità pubblica. Si taglia sulle politiche sociali. Si peggiora la legge “Fornero”. Non si fa nulla per il lavoro stabile e di qualità. Si porta avanti una riforma fiscale che, a parità di reddito, tassa di più i salari e le pensioni dei profitti, delle rendite finanziarie e immobiliari, del lavoro autonomo benestante, dei grandi patrimoni e dei redditi alti e altissimi. Mancano le politiche industriali, gli investimenti sulle infrastrutture e si dimentica il Mezzogiorno». Questi in sintesi i punti principali che hanno portato allo sciopero generale che nei giorni scorsi ha visto un’ampia partecipazione in tutto il Paese, 60mila persone a Roma in piazza del Popolo, e si concluderà il primo dicembre nelle regioni del Sud.

L’emergenza

Ma «la Sardegna ha tante ragioni in più per scioperare», ha sottolineato il numero uno della Cgil sarda Fausto Durante nei giorni scorsi, «perché la legislatura che volge al termine si è purtroppo distinta per una netta inadeguatezza davanti alla grandi emergenze che vivono i cittadini, ai quali sono negati diritti essenziali come la sanità, l’istruzione, la mobilità interna, la continuità territoriale».

I sindacati ricordano che «la Sardegna è al duecentesimo posto fra le 235 regioni europee per quanto riguarda lo sviluppo economico e si caratterizza in negativo per gli indici infrastrutturali materiali e immateriali. «Con la colpevole collaborazione del governo nazionale», aggiunge Durante, «questa Giunta ha prodotto poco e nulla anche sul fronte delle risorse e dei progetti per uscire dalla condizione di insularità nonostante il riconoscimento ottenuto nella Costituzione».

I diritti

Per la segretaria regionale Uil Francesca Ticca, «dobbiamo affondare le mani nelle problematiche che riguardano la Sardegna. L’Isola non vuole elemosine, non vuole privilegi, ma i diritti alla pari dell’Italia e dell’Europa. In questa Finanziaria non ci sono soluzioni per i sardi. La nostra terra ha bisogno di una programmazione forte, ha necessità di maggiore attenzione a livello locale e nazionale. Il concetto di insularità per ora è solo un contenitore vuoto. È importante che Governo nazionale e regionale ascoltino e cambino atteggiamento sui nostri bisogni».

