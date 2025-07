Svilar-Roma, si va verso il rinnovo 

Mentre le squadre cominciano a radunarsi, le manovre di mercato entrano nel vivo. In casa Roma, è cosa fatta il rinnovo di Svilar: il portiere firmerà fino al 2030 con un ingaggio di 4 milioni a stagione più opzione per allungamento di ulteriori stagioni. Il club giallorosso lavora poi sul fronte attacco: Ferguson del Brighton e Krstovic del Lecce. In casa Inter, piace molto il centrocampista dell'Atalanta Ederson per il quale la società bergamasca chiede 60 milioni di euro. Resta il nodo delle cessioni (a cominciare da quella di Hakan Calhanoglu al Galatasaray), dalle quali dovrebbero arrivare fondi sufficienti per portare a termine la trattativa. Seconda giornata di lavoro per il Milan di Massimiliano Allegri. Non c'è Theo Hernandez che praticamente è un giocatore dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi: operazione da 25 milioni di euro, mancano solo le visite mediche e l'annuncio, atteso per il fine settimana. Intanto si attende la risposta del Bruges all'offerta da 32 milioni più bonus per Ardon Jashari. In casa Juventus dopo l'arrivo di Johnatan David si lavora per riportare in bianconero sia Francisco Coincecao dal Porto che Kolo Muani dal PSG in attesa di risolvere la questione Vlahovic.

