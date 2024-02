Svilar eroe di Roma 

Roma 5

Feyenoord (dcr) 3

Roma (4-3-3) : Svilar, Karsdorp (23’ st Celik), Mancini, Llorante (40’ st Ndicka), Spinazzola (1’ sts Angelino), Cristante, Paredes, Pellegrini (27’ st Aouar), Dybala (12’ pts Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (1’ pts Zalewski). Allenatore De Rossi.

Feyenoord (4-3-3) : Wellenreuther, Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman, Timber, Wieffer (15’ sts Jahanbakhsh), Stengs (14' st Zerrouki), Nieuwkoop (26’ st Minteh), Gimenez (33’ st Ueda), Paixao (14’ st Ivanusec). Allenatore Slot.

Arbitro : Gil Manzano (Spagna).

Reti : pt 5’ Gimenez, 15’ Pellegrini.

Sequenza rigori : Paredes gol, Ueda gol, Lukaku parato, Hancko parato, Cristante gol, Jahanbakhsh parato, Aouar gol, Hartman gol, Zalewski gol.

Note : ammoniti Spinazzola, Paredes, Gertruida, Hancka, Timber, Ndicka e Wieffer

Roma. La Roma passa agli ottavi di Europa League, elimina il Feyenoord ai calci di rigore al termine di una partita difficile, spigolosa, con poche occasioni e condotta con fatica per 120’ e fa impazzire di gioia l’Olimpico e piangere i giocatori avversari. Piangono anche i tifosi sugli spalti, dopo aver temuto di dover lasciare il torneo che l’anno scorso la squadra allora guidata da Mourinho aveva sfiorato, perdendo in finale proprio dagli 11 metri col Siviglia.

I giallorossi, andati sotto a inizio gara, hanno recuperato nel giro di pochi minuti grazie a uno straordinario gol del capitano Pellegrini riportando il risultato in perfetta parità (1-1 all’Olimpico dopo l’1-1 in Olanda), ma il successivo predominio del gioco non ha portato a occasioni clamorose né tantomeno alla rete del sorpasso. Poi nella ripresa la squadra di De Rossi è calata sensibilmente fino a scomparire e lasciare campo agli avversari. Arrivare ai supplementari è stato già un successo, ma di palle gol nessuna. Solo nei secondi 15’ si è riaffacciata in avanti, dopo aver rischiato più volte di capitolare, e al 120’ addirittura una stoccata di Lukaku (sino a quel momento inesistente, e ha pure sbagliato uno dei rigori) è andata a un passo dal mandare in estasi l’Olimpico. Niente da fare. Poi la lotteria dei rigori, tirati sotto la Curva Sud, alla fine ha premiato i giallorossi. Che adesso attendono i sorteggio per scoprire quale sarà l’avversaria del prossimo turno.

Gli olandesi a conti fatti avrebbero meritato qualcosa di più, ma gli uomini di De Rossi («siamo felicissimi», ha detto) hanno retto l’urto pur rischiando di crollare in più occasioni. Sul finire della gara non arrivavano più sul pallone ma sono riusciti ad arrivare ai supplementari e poi ai rigori. Che, questa volta, hanno sorriso alla Roma.

