Svilar-Caprile, di meglio non c’è Domenica il confronto alla Domus 

Lo cita come esempio. Magari ha anche la sua foto nello spogliatoio, o nello smartphone. Elia Caprile, professione portiere, la promessa del calcio italiano in quel ruolo così maledettamente delicato, ha un idolo, un obiettivo da raggiungere, da emulare, si chiama Mile Svilar, è il numero 1 serbo della Roma. In arrivo, per gli appassionati della materia, il confronto: domenica, ore 15, stadio Unipol Domus, Cagliari-Roma. Da una porta all’altra, il miglior portiere della Serie A appena celebrato al Galà del calcio, 26 anni, contro uno che grazie alle sue parate – alcune talmente difficili da non avere senso – è appena sbarcato in Nazionale, quella italiana, 24 anni e le orecchie che ancora gli fischiano dopo quell’incredibile errore col Genoa, peraltro subito mandato in archivio. Svilar, nonostante le diverse richieste non solo italiane, ha portato a casa un contratto da 4 milioni netti all’anno fino al 2030 con la Roma, mentre Caprile – la cui valutazione supererebbe i 30 milioni – è nel notes di diversi direttori sportivi in Europa.

Stima totale

«Il portiere di oggi è Svilar. Tu guardi una partita oggi e vedi in lui il portiere moderno, in tutto e per tutto. Non so spiegarlo, se tu guardi una partita della Roma, e a me è successo anche dal vivo con il Cagliari, non hai la sensazione che stai per segnare un gol». Musica e parole di Elia Caprile, alcuni mesi fa in un’intervista al canale social della Roma. In campo: «A volte pensi da tifoso “è un buon momento, ora ce la facciamo”. E invece contro di lui realizzi: “Ok, è un buon momento, ma prima di fare gol a questo ce ne passa”. Caprile, che fin dal giorno del suo esordio nel Cagliari, a San Siro contro il Milan, ha regalato prestazioni straordinarie, descrive così il suo portiere ideale: «A livello di presenza, a livello comunicativo, mi piace tutto: lo vedi che lui vive la partita per 95' in campo ed è una cosa che secondo me il portiere moderno deve avere». Ancora su Svilar: «Devi essere fisso, presente nella partita: devi muoverti con la palla, devi giocare alto. Svilar, come qualsiasi portiere che gioca alto non prende tanti tiri, perché magari riesce prima a sventare l'azione: o in uscita, o dicendolo al compagno in difesa, così previene il problema».

Il confronto

Elia Caprile ha due anni in meno e due centimetri in più (190 contro 188), ha preso in questa stagione più reti del “rivale” (Roma 7, miglior difesa, e Cagliari 19), ma qui interviene la valutazione sul reparto arretrato, con la Roma che con Gasperini ha acquisito una solida mentalità difensiva. Vivere il match, far parte della costruzione dal basso, usare bene i piedi, essere padrone dell’area con palla alta o bassa, saper usare la voce nei momenti di flessione, rappresentare “l’uscita” di sicurezza per i compagni di reparto, in tutto questo Caprile vede in Svilar un’enciclopedia del ruolo. Confronto affascinante, quello di domenica pomeriggio alla Domus: sognare non è proibito, magari su quel podio che Svilar – elegantissimo – ha occupato alcune sere fa, la prossima volta ci potrebbe salire proprio lui, Caprile.

Se Svilar, nato in Belgio ma dal 2021 cittadino serbo, ha giocato 26 volte la nazionale belga e solo in una occasione con la maglia della Serbia, per Caprile l’azzurro – quello della selezione maggiore – è ancora un sogno, seppure la prima convocazione nel gruppo di Gattuso sia arrivata. Domenica il faccia a faccia, vietato sbagliare.

