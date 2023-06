Sviene in auto e si schianta contro un palo  

Un malore mentre era al volante e l'auto è finita contro il palo del semaforo. Momenti di paura ieri mattina in via Diaz quando un uomo è svenuto quando era alla guida della sua Fiat Punto che, ormai priva di controllo è uscita dalla corsia finendo contro il palo. Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme e prestato le prime cure all’uomo che era privo di sensi all’interno dell’abitacolo. Soccorso dagli operatori del 118, è stato accompagnato al San Martino: secondo i primi accertamenti avrebbe riportato alcune ferite e contusioni ma non le sue condizioni non sembrano preoccupare i medici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della stradale che ha effettuato i rilievi. Solo per un caso fortuito non ci sono state altre conseguenze, in quel momento nessuno stava attraversando in quel tratto di strada sempre molto trafficato.

