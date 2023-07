Svezia e Ucraina vogliono subito la Nato  

Kiev. Praga, Bratislava, ma soprattutto Ankara. Il colloquio con il presidente turco Erdogan è l’ultima tappa del tour internazionale di Volodymyr Zelensky, che alla vigilia del vertice Nato di Vilnius del 12 luglio lancia l’assalto finale ai dubbi sull’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza e prova a incassare nuovi aiuti militari. L’indecisione della Nato sull’ammissione di Svezia e Ucraina è una “minaccia” alla sicurezza globale, ha ammonito dalla Slovacchia il leader ucraino, che dal summit in Lituania vuole «non solo promesse, ma scadenze precise» sull’arrivo di Kiev tra i membri Nato. Ma per il momento, dall’Alleanza non ci sono aperture: a Vilnius «mi aspetto che i leader ribadiscano che Kiev entrerà nella Nato», è la debole rassicurazione del segretario generale Jens Stoltenberg. Accompagnata dalla promessa che dal summit verrà fuori un Paese «ancora più forte, con assistenza pluriennale militare», ed «aumenteranno i nostri legami politici con il lancio del Consiglio Nato-Ucraina».

Svezia e Turchia

Citando la Svezia, Zelensky ha voluto lanciare un segnale anche a Erdogan, che dallo scorso anno blocca l’ingresso di Stoccolma nell’Alleanza accusandola di una presunta clemenza nei confronti dei militanti curdi rifugiati sul suo suolo. Prima di dare il suo consenso, gli svedesi «rispettino le promesse fatte» sul dossier, ha detto il leader turco, che a Vilnius - ha assicurato - «prenderà la decisione migliore». Occhi puntati su Ankara quindi, anche quelli del Cremlino, pronto a «seguire attentamente» il colloquio turco-ucraino, senza escludere un incontro con Erdogan del presidente russo Putin. «Onestà tra i legami» e «coraggio», sono le richieste alla Nato di Zelensky.

Relativamente più facile è il tema dell’invio delle armi a Kiev. In particolare, «senza armi a lungo raggio è difficile non solo svolgere missioni offensive ma anche operazioni difensive», ha detto da Praga il leader ucraino. I numeri intanto parlano chiaro: nel 2023 il Canada e gli alleati europei della Nato hanno aumentato le spese militari dell’8,3%: «Sono aumenti che non si vedevano da decenni», ha commentato Stoltenberg. Intanto, l’Ue ha raggiunto l’accordo politico sul piano per aumentare la produzione di munizioni a un milione di pezzi l’anno.

