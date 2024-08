Sveva Alviti,  primadonna al Lido «Ah, Monica Vitti!» 

Sono tante le strade convogliate nel percorso umano e artistico di Sveva Alviti, attrice romana di casa anche a Parigi che sta per debuttare come madrina nelle serate di apertura e di chiusura dell’ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia.

Un amore per il cinema nato da piccola: «Mio padre è sempre stato un super appassionato, già da bambina mi vedevo i film di Michelangelo Antonioni, dove c'era anche la mia icona in assoluto Monica Vitti», racconta. Da adolescente ha vissuto prima l'impegno sportivo da talento del tennis e poi quello da modella, approdata giovanissima anche a New York. Infine, il cinema e la tv, con traguardi come la nomination nel 2018 ai Cesar per “Dalida” di Lisa Azuelos e il premio come miglior interprete al Rome Independent film Festival con “Tra le onde” di Marco Amenta.

Lo spirito con cui vive questo debutto in una veste nuova al Lido «è sicuramente tanta gioia, voglia di divertirsi, ma sempre attraverso il lavoro di preparazione e tanta voglia di far bene. L'ansia voglio lasciarla a casa. Più che essere una madrina, vorrei accompagnare gli attori, i critici, il pubblico, in questi meravigliosi 11 giorni di grande cinema».

