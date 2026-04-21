Sversamento di carbone: assolti sei dipendenti Ep 

Si chiude con un’assoluzione piena, perché il fatto non sussiste, la vicenda giudiziaria che ha visto imputati sei dipendenti di Ep Produzione, la centrale elettrica di Fiume Santo. Daniele Derosas, Salvatore Fois, Franco Angioni, Ruggero Lai, Antonio Sanna e Piero Gianfranco Soggia, erano stati accusati dalla Procura di Sassari di essere i responsabili dello sversamento in mare di 1.350 metri cubi di carbone, lungo la banchina di scarico delle navi carboniere, nel porto industriale di Porto Torres.

La sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Sassari, Monia Adami, accoglie la richiesta del pubblico ministero, Antonio Piras, che dopo aver ricostruito i fatti processuali, aveva chiesto l’assoluzione degli imputati - difesi dagli avvocati Luigi e Giuseppe Conti – ritenendo che non vi fosse alcuna prova della modificazione dell’ecosistema marino per effetto della caduta di parti del carbone, quindi nessun dato che attestasse l’inquinamento e nessun riflesso negativo in quel tratto di mare del porto industriale, una zona riparata da movimenti marini dove non sarebbe stata riscontrata nessuna traccia di carbone neppure nella fauna ittica. I dati raccolti dalla stessa società Ep Fiume Santo, che aveva rimosso il carbone dai fondali, mettevano in evidenza l’assenza di contaminazione.

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