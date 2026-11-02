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Ottana.
03 novembre 2026 alle 00:21

Sversamenti dal depuratore, la difesa di Pittorra 

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Il Consorzio industriale provinciale si era accorto dell’anomalia e aveva adottato le misure necessarie per risolverla. Era il 17 aprile 2025. L’Arpas, invece, avrebbe comunicato gli esiti dei controlli fatti il 15 aprile oltre un mese dopo: il 20 maggio. È soprattutto sulla differenza tra i tempi di rilevazione e intervento che si concentra la difesa di Gianni Pittorra, ex presidente del Cip di Nuoro e attuale guida della Nuorese, a processo per il superamento dei limiti di Escherichia coli nelle acque in uscita dal depuratore consortile di Ottana. La vicenda risale al 15 aprile 2025, quando l’Arpas in un campionamento delle acque della linea B dell’impianto delle acque meteoriche ha rilevato una concentrazione otto volte superiore il limite. Dato che, per l’accusa, avrebbe comportato un rischio contaminazione. Ma la ricostruzione difensiva, dell’avvocato Fabio Varone, evidenzia l’elemento temporale: già il 17 aprile il Cip era intervenuto e in due giorni i valori rientrarono nei limiti. L’ipotesi? Qualcuno aveva sversato liquami nella linea B, tanto che il Cip informò Provincia e Forestale. Per la procura Pittorra va condannato all’ammenda, per la difesa assolto: «Non sarebbe stata individuata una specifica condotta colposa omissiva attribuibile».

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