Sventola la bandiera Atzeni 

Arborea. In un mondo calcistico in cui le bandiere non esistono più, l’eccezione è Paolo Atzeni, classe ’88, professione attaccante, pronto per la sua sedicesima stagione di fila con l’Arborea (in Promozione), terra in cui è nato e cresciuto.

Lunga la storia di questo talento precoce. Atzeni debutta con la maglia di casa, ancora sedicenne, in Seconda categoria. «Feci 38 gol nel campionato Allievi», esordisce il giocatore, «e questo mi diede l’opportunità di andare a giocare con il Taloro per 2 anni. A Gavoi mi portò Damiano Poli, anche lui di Arborea. Un’esperienza bellissima». Poi arrivano le chiamate di Tavolara e San Teodoro in Serie D, ma il richiamo di casa è forte. Così, con la stagione 2009/2010 alle porte, l’allora tecnico dell’Arborea, Umberto Angioni, lo convince a rientrare a casa. È l’inizio di una lunga storia d’amore. «Ero un ragazzino e misi davanti a tutto la voglia di star bene», ricorda Atzeni, «già allora non inseguivo la vittoria a tutti i costi ma ho sempre pensato ad adattarmi alla situazione». L’apice arriva con Maurizio Firinu in panchina e la storica vittoria del torneo di Prima categoria. «Fu il traguardo più importante perché, oltre alla vittoria, si era formato un gruppo di amici prima ancora che di compagni di squadra. Una magnifica cavalcata».

Una Promozione che continua a difendere sul campo. «Sono sempre rimasto per una questione di maglia, di identità, per il paese dove sono nato e cresciuto. Si è creato un gruppo di amici e anche questo ha avuto un peso». Una bandiera che ha come compagno di reparto il fratello Marco e presidente il papà Franco. «A mio fratello sono molto legato e sono contento sia di nuovo qui dopo aver fatto esperienza fuori. Dovessi scegliere tra 100 compagni d’attacco indicherei sempre lui. Con papà c’è un contratto firmato a vita».

Atzeni, da numero 10, si ispira a due grandi campioni del passato. «Sicuramente Totti, unico nel modo di giocare, ma da buon juventino dico anche Del Piero». Oltre 200 reti all’attivo, è conosciuto per una particolare caratteristica: la rovesciata. «Me la porto dietro sin da bambino. Ci provavo ovunque, in giardino e per strada. Le vedevo nei cartoni animati di Holly e Benji e ci riprovavo. Prima non c’erano i video su internet e quella era una grande fonte di ispirazione». Alle porte una nuova avventura, la sedicesima di fila con il suo Arborea. «Speriamo di fare un campionato più tranquillo rispetto alla scorsa stagione. Personalmente vorrei cercare di allenarmi bene e avere continuità».