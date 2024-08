Sventato un piano dell’Iran per assassinare Donald Trump 

Washington. Teheran tiene il mondo col fiato sospeso per l’annunciata rappresaglia contro Israele. Ma non sembra aver archiviato la vecchia minaccia di vendicare l’uccisione del suo generale Qassem Soleimani, il capo della Forza Quds e l’architetto della strategia iraniana in Medio Oriente colpito da un raid Usa in Iraq nel 2020, sotto l’amministrazione Trump. Lo dimostrano le indagini dell’Fbi, che ha arrestato e incriminato un cittadino pakistano legato all’Iran accusato di complottare per eliminare alti dirigenti o ex dirigenti statunitensi sul suolo americano. Il ministro della giustizia Merrick Garland non ha fatto i nomi delle personalità nel mirino, ma ha escluso “ogni legame” con l’attentato al tycoon in un comizio in Pennsylvania il 13 luglio scorso. Secondo i media Usa però nel mirino ci sarebbe Trump, insieme al suo ex segretario di stato Mike Pompeo, al suo ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton e al suo ex inviato speciale in Iran Brian Hook. A finire in manette, il giorno prima degli spari al comizio, è stato Asif Merchant, 46 anni, con moglie e figli a Teheran ma con una seconda famiglia a Karachi, in Pakistan.

Secondo l’accusa, Merchant avrebbe contattato a New York dei sicari offrendo 5 mila dollari se avessero accettato di compiere gli attentati. In realtà, i due potenziali killer erano agenti sotto copertura. L’Fbi ha così potuto arrestarlo mentre tentava di allontanarsi dal Paese per tornare in Pakistan e fornire da lì tutte le informazioni necessarie per colpire gli obiettivi indicati. «Da anni il ministero della giustizia lavora senza sosta per contrastare i tentativi dell’Iran di ritorsioni contro i funzionari statunitensi per l’assassinio del generale iraniano Soleimani», ha riferito Garland. «È probabile che queste minacce continuino e questo caso non sarà l’ultimo», ha avvertito. Per il capo dell’Fbi Christopher Wary, il ricorso a sicari «è preso direttamente dai metodi iraniani».

