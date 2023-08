Sventato un attentato a Zelensky  

Kiev. Uccidere l’odiato Volodymyr Zelensky con un massiccio bombardamento aereo: sarebbe stato questo l’ultimo piano di Mosca per liquidare il leader ucraino e colpire al cuore la resistenza di Kiev. Progetto sventato dall’intelligence, che prima ha preso “contromisure” per salvaguardare l’incolumità del presidente e poi ha continuato a seguire le mosse della “talpa” che i russi avevano reclutato, e scoprire la rete di coperture di cui godeva. In manette è finita una donna, la cui identità non è stata resa nota: i servizi segreti hanno pubblicato la foto di lei in quello che sembra il momento dell’arresto, col volto oscurato come quello dei suoi angeli custodi, due 007 di Kiev. «È stata presa in flagrante», spiega l’intelligence, accompagnato anche dalle immagini di appunti e dialoghi via chat con chi tirava le fila del complotto.

Blitz fallito

La donna era un tempo impiegata in un negozio per militari, a Ochakov, nella regione di Mykolaiv. Aveva cercato di ottenere informazioni sull’itinerario di una visita di Zelensky nella regione, le tappe che il presidente avrebbe fatto recandosi di persona a filmare i luoghi. Il piano prevedeva un massiccio bombardamento aereo che non avrebbe lasciato scampo al leader ucraino. Ed è proprio a Ochakov che si è recato il 27 luglio Zelensky: quel giorno, in una visita lampo a sorpresa, il presidente ha inaugurato un centro medico per i feriti al fronte. Ma il piano era stato sventato, scrivono gli 007 di Kiev. La donna non è riuscita a comunicare in tempo con i suoi interlocutori. Prima che scattasse l’arresto si è scoperto che aveva anche altri obiettivi, come mappare le posizioni delle difese elettroniche e dei depositi di munizioni: ora rischia fino a 12 anni per diffusione di informazioni militari.

Tregua?

La guerra intanto prova a imboccare la strada della diplomazia, attraverso la mediazione turca: secondo una fonte dell’amministrazione di Ankara a Ria Novosti, durante i colloqui con Vladimir Putin previsti questo mese - forse l’ultima settimana di agosto - il presidente Erdogan proporrà una ripresa dei colloqui di pace per un cessate il fuoco anticipato. Ma l’indiscrezione basta a far ribadire a Kiev che per il governo di Zelensky non esiste alcun compromesso fatto di tregue immediate e negoziati che diano alla Russia il tempo di restare in Ucraina. «L’unica “base per i negoziati” è quella della Formula di pace del presidente Zelensky», ha assicurato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, secondo cui solo il ritiro delle truppe russe al confine del 1991 resta un’opzione valida. Nel frattempo sembra mostrare qualche incertezza persino la monolitica alleanza di Mosca con la Cina, intaccata già dalla partecipazione di Pechino al vertice di pace di Gedda. Un summit, secondo la Cina, i cui colloqui hanno contribuito a «consolidare il consenso internazionale sulla soluzione della crisi ucraina».

