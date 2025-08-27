Sventato raid vandalico nell’ex casa dell’anziano 

Alllarme nel quartiere Dedalo per un raid nella ex Casa dell’anziano in viale Vienna dove sono in corso i lavori di ristrutturazione, per realizzare una serie di alloggi per persone con disabilità.

«Abbiamo avuto notizia di un’intrusione», raccontavano ieri gli operai nel cantiere, «alcune persone sono entrate da un varco nelle transenne, ma un vicino ha chiamato i carabinieri, e così sono scappati senza fare danni». Pericolo scampato dunque, ma forse sarebbe da valutare l’installazione di un allarme. Anche se i lavori volgono al termine. Già pronti i bagni e le cucine, tutto adatto anche a chi ha una ridotta mobilità, presto saranno portati anche i mobili, e nasceranno diversi appartamenti, ciascuno per due persone, e con il servizio di guardiania. Un progetto voluto dal Comune e annunciato per la prima volta due anni fa.

