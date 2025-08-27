VaiOnline
Sestu.
28 agosto 2025 alle 00:28

Sventato raid vandalico nell’ex casa dell’anziano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alllarme nel quartiere Dedalo per un raid nella ex Casa dell’anziano in viale Vienna dove sono in corso i lavori di ristrutturazione, per realizzare una serie di alloggi per persone con disabilità.

«Abbiamo avuto notizia di un’intrusione», raccontavano ieri gli operai nel cantiere, «alcune persone sono entrate da un varco nelle transenne, ma un vicino ha chiamato i carabinieri, e così sono scappati senza fare danni». Pericolo scampato dunque, ma forse sarebbe da valutare l’installazione di un allarme. Anche se i lavori volgono al termine. Già pronti i bagni e le cucine, tutto adatto anche a chi ha una ridotta mobilità, presto saranno portati anche i mobili, e nasceranno diversi appartamenti, ciascuno per due persone, e con il servizio di guardiania. Un progetto voluto dal Comune e annunciato per la prima volta due anni fa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Discariche abusive vista mare «Sfregio inaccettabile all’Isola»

Viaggio del degrado da Cagliari a Villasimius sulla Provinciale 17 
Luca Mascia
Arbus.

Costa Verde, sindaco furioso

Santina Ravì
Regione

Campo largo, tempo di pace Ma il Pd ricorda agli alleati: «Non gestiamo noi la sanità»

L’attività della coalizione riprende tra buoni propositi e nodi non sciolti 
Alessandra Carta
il pellegrinaggio

Cammino di Bonaria, due coniugi toscani i primi al traguardo

Da Olbia a Cagliari in due settimane: «Abbiamo scoperto un’altra Isola» 
Francesca Melis
Intervista

«Guerre, jihadisti e maschilismo Me la sono cercata»

Giuliana Sgrena a vent’anni dal rapimento in Iraq: per il caso Calipari mi chiesero le spese processuali 
Celestino Tabasso
Rimini

«Case a prezzi calmierati, ecco il piano»

Meloni conquista la platea del Meeting mettendo al centro del dibattito la famiglia 