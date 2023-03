Sventato il tentativo di occupare nuovamente l’ex asilo 

Una nuova occupazione sventata grazie alle segnalazioni degli abitanti e al pronto intervento della Polizia Locale. Mercoledì sera qualcuno è entrato nuovamente nell’ex asilo di via Premuda, sgomberato lo scorso novembre dopo mesi difficili: passando da una finestra della struttura, ha sistemato alcune cose all’interno di un’aula. I movimenti non sono sfuggiti ai residenti della zona. Immediata la chiamata alla Municipale. E gli agenti sono prontamente arrivati. Chi stava cercando di occupare era già uscito, forse per recuperare altri oggetti o per chiamare altre persone. Così i poliziotti hanno interrotto l’occupazione, murando nuovamente gli ingressi dello stabile.

L’ex asilo, l’anno scorso, è stato al centro di una lunga vicenda. Occupato per diversi mesi da alcune famiglie, era stato sgomberato a novembre dopo trattative estenuanti e numerosi interventi della Polizia Locale. C’erano state numerose proteste da parte dei residenti per la spazzatura abbandonata, i rumori molesti e i falò notturni. Continue le chiamate a Polizia e Carabinieri. Poi l’azione della Municipale, sotto il coordinamento del comandate Guido Calzia, e lo sgombero senza alcun problema. Ora lo stabile è di nuovo nella disponibilità del Comune che lo vuole recuperare per utilizzarlo come sede di una scuola. Più passa il tempo però e più alta è la possibilità che venga nuovamente occupato. (m. v.)

