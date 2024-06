Sventato il furto di un trattore 

L’occhio vigile dei barracelli, che durante una ronda notturna hanno notato dei movimenti sospetti, e il successivo intervento dei carabinieri che si sono attivati immediatamente hanno sventato il furto di un piccolo trattore con rimorchio a Serramanna. L’episodio risale all’altro ieri notte.

Il mezzo è ora sotto sequestro: appena esaurita la fase investigativa, tornerà al proprietario, un agricoltore di Villacidro che ha presentato denuncia. Nessuna traccia, almeno per ora, dei ladri che hanno preso di mira un’azienda agricola in località Flumini Becciu, in agro di Serramanna. Intercettati dagli uomini della compagnia barracellare di Serramanna guidati dal capitano Fabrizio Demontis, i malviventi si sono dati alla fuga. Sulle loro tracce ci sono ora i carabinieri che conducono le indagini.

