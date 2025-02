Sventato il colpo grosso dei finti carabinieri: ricercati i due complici 

I carabinieri, quelli veri, sono dovuti intervenire rapidamente, sapendo di correre parecchi rischi, anche di dover affrontare un conflitto a fuoco. Giovedì sera gli investigatori, impegnati in un’indagine su una rapina organizzata da finti militari dell’Arma con la possibilità che la vittima venisse portata via con la forza, avevano capito che Matteo Scano, 28 anni di Sestu, e Daniel Corti, 35 di Quartu, sarebbero entrati in azione all’alba di venerdì. Così i carabinieri del nucleo investigativo provinciale, insieme ai colleghi delle compagnie di Cagliari, Dolianova, Iglesias e Carbonia, hanno raggiunto un casolare nelle campagne di Decimoputzu bloccando i due sospettati e sequestrando tutto il kit per mettere a segno il colpo. Sfuggiti per ora alla cattura due complici: la banda puntava a un bottino ingente, almeno 300mila euro.

Il pericolo

Emergono dettagli inquietanti nell’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Danilo Tronci della Dda. Le informazioni raccolte dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale di Cagliari, sotto l’attenta regia dei Daniele Credidio e Nicola Pilia, erano particolarmente precise per non essere attendibili. Quando hanno avuto delle conferme che i due uomini stessero oramai per agire e che a rischio c’era non solo l’uomo con un’ingente disponibilità di denaro (più di 300mila euro) ma anche una donna a lui vicina, c’è stato il via libera per far scattare l’operazione. Tutto in poco tempo: non c’è stato modo nemmeno di far arrivare a Cagliari i Cacciatori di Sardegna, specialisti per azioni di questo tipo.

L’obiettivo

La difficoltà maggiore è stata individuare con assoluta certezza il casolare usato come possibile covo dalla banda. Decisive alcune informazioni raccolte su dei movimenti sospetti: si è arrivati così a una struttura nelle campagne di Fraighedda, a Decimoputzu, di proprietà di una famiglia finita, in passato, al centro di altre indagini. Una volta circondato il casolare, attorno alle 4 nella notte tra giovedì e venerdì, i militari sono entrati in azione. I sospettati – erano presenti due dei quattro componenti della banda – dormivano quando c’è stata l’incursione. Poco dopo si sarebbero svegliati per raggiungere gli altri due complici e mettere in atto il loro piano. Nell’edificio isolato c’era di tutto: una pistola semiautomatica Luger con sei colpi calibro 9x19 millimetri, due radio portatili, manette di sicurezza, rotoli di nastro adesivo, fascette di plastica, una mazzetta da muratore e due auto rubate con targhe riciclate. E poi uniformi, giacche a vento, cinturoni e maglioni invernali in dotazione esclusiva ai Carabinieri. Scano e Corti sono così finiti in carcere a Uta per detenzione illegale di armi e munizioni, tentata rapina, ricettazione e riciclaggio.

I tatuaggi

Durante i preparativi, come emerso dalle indagini, i due avevano timore di poter essere riconosciuti per i loro tatuaggi: per questo avrebbero indossato uniformi, maglioni, giacche a vento e guanti. Per entrare in casa della vittima avevano ideato un verbale d’arresto (non ritrovato) da eseguire vestiti appunto da carabinieri. Una volta dentro, avrebbero immobilizzato la vittima e anche una donna per farsi dire dove fossero nascosti i soldi. Con le buone o con le cattive, anche sequestrando l’uomo per convincerlo a parlare.

