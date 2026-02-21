Sventato dai carabinieri un assalto al bancomat 

Grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri è stato sventato, nella notte tra venerdì e ieri, un assalto al bancomat, posto al centro dell’abitato di Bortigali.

Il piano sarebbe stato pianificato nei particolari dai malviventi, anche con tanto di escavatore, pronto a entrare in azione. I banditi hanno disseminato la strada di chiodi, per evitare il passaggio di persone e delle forze dell’ordine. Invece, non tutto è andato come avevano pianificato perché l’intervento dei militari del paese ha mandato a monte il loro blitz.

Ruote forate

Attorno alle 3 del mattino, i carabinieri stavano facendo un giro di perlustrazione nelle vie dell’abitato. Mentre con il loro mezzo percorrevano corso Vittorio Emanuele, la via principale del paese, all’improvviso hanno sentito un sibilo, accorgendosi nell’immediato di aver forato una ruota. Si sono dovuti fermare per controllare e hanno accertato che la ruota era stata forata da un chiodo a tre punte. Subito dopo hanno accertato che quei chiodi erano disseminati lungo quel tratto di strada, vicino alla filiale del Banco di Sardegna, probabilmente per cercare di evitare di essere intercettati dalle forze dell'ordine e per bloccare il passaggio di eventuali automobilisti.

L’allarme

È scattato subito l’allarme. I carabinieri hanno subito accertato che nelle vicinanze del Banco di Sardegna, davanti alla piazza del monumento, c’era anche un escavatore, poi risultato rubato, di proprietà di un’impresa che sta eseguendo lavori pubblici nel territorio. Probabilmente era pronto ad essere utilizzato per estirpare il bancomat dal muro della casa che ospita la filiale. Dopo l’intervento dei militari, un furgone bianco, che era nei pressi, sarebbe partito a gran velocità, dirigendosi nella strada che porta sulla montagna. È possibile che quel mezzo servisse ai malviventi per portare via la refurtiva. I carabinieri hanno avviato le ricerche in tutto il territorio.

Sconcerto

«È sconcertante - dice il sindaco del paese, Francesco Caggiari - anche se ancora non siamo a conoscenza di quanto è accaduto durante la notte, il fatto, comunque, crea preoccupazione e sgomento tra i cittadini. Apprezziamo tantissimo l’opera svolta dai carabinieri, come sempre a salvaguardia dell’incolumità della comunità». Le indagini sono in corso, per cercare di dare un’identità ai malviventi.

