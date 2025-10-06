Sventarono una rapina davanti alla stazione: premiati due vigilantes 

Prestigioso riconoscimento per le Guardie particolari giurate Sicuritalia: ieri pomeriggio in Questura, Antonio Sanna e Mario Buccola hanno ricevuto l’elogio da parte dell’amministratore delegato di Sicuritalia Luigi Ferrara alla presenza della questora Rosanna Lavezzaro.

Gli elogi formali, accompagnati da un premio in denaro, sono stati assegnati alle due guardie «che si sono distinte per l’elevato senso del dovere, la prontezza d’intervento e la ferma determinazione dimostrati lo scorso 14 settembre nei pressi della Stazione Arst di piazza Matteotti. In quell’occasione Sanna e Buccola si sono prodigati, «con tempestività e lucidità operative, nel prestare soccorso a una persona vittima di rapina e aggressione, assicurandone la sicurezza e richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi sanitari e delle forze dell’ordine», sottolinea la nota di encomio. «Nonostante la situazione di potenziale pericolo e la presenza minacciosa degli aggressori» Sanna e Buccola «mantenevano un atteggiamento saldo e professionale, tutelando l’incolumità delle persone presenti e contribuendo con senso civico esemplare al buon esito delle operazioni di polizia. L’intervento di Sanna e Buccola», si legge nella motivazione, «rappresenta un esempio di encomiabile dedizione al servizio, di coraggio e di alto spirito di collaborazione con le forze dell’ordine». All’evento di ieri hanno partecipato Gabriele Dispenza capo area operativo Centro-Sud di Sicuritalia, e Dino Marras, responsabile della filiale di Cagliari di Sicuritalia.

