SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sestu.
16 ottobre 2026 alle 00:35

Svelato il murale per i bimbi di Lapo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una carezza per chi ha vissuto un dolore grande e una serata spensierata per tanti bambini. Ampia partecipazione in piazza della Libertà, per appuntamento “Baby loss”, organizzato da Unite dalle stelle per Ciao Lapo Sardegna nella giornata del lutto perinatale e infantile, che avviene in gravidanza, durante il parto o nei primi mesi di vita. L'artista Manu Invisible ha svelato il suo nuovo murale “Pianto le stelle”. «Le stelle sono per tutti l'allegoria, la presenza certa di qualcuno, che va oltre il ricordo», ha detto l’artista. Tra le esibizioni anche quella del Piccolo Coro di San Sperate. Alla fine tutti hanno acceso una candela creando la tradizionale “onda di luce”.

«Un grazie va alle cinque volontarie che portano avanti i progetti», commenta Ilaria Annis, di Ciao Lapo Sardegna, «La soddisfazione più grande è aver visto tante persone. Un passo importante per far sentire meno sole le famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

E il Pd blinda l’interim alla Sanità della presidente: «Un bene per l’Isola averla come assessora»

Il caso Schael scuote il Consiglio

FdI: «È indagato? Si dimette?». Todde: «Tema che riguarda le aule giudiziarie» 
Roberto Murgia
L’indagine

Giallo della bottiglietta, controlli a tappeto «L’acqua era dolciastra»

Tribunale, il racconto della tirocinante Anche la madre ha avuto un malore  
Francesco Pinna
Tradizione

«Serve una legge per valorizzare la musica degli avi»

Canto a tenore e poesia “a bolu”, la proposta approda in Regione 
Tonio Pillonca
La crisi

Caro carburanti, i Tir pronti allo stop

Rivolta degli autotrasportatori, il ministero dei Trasporti convoca un vertice  
Vaticano

La ripresa a grandi passi di Leone

Il cardinale Parolin: «Il pontificato potrà essere rimodulato, se necessario» 