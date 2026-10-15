Svelato il murale per i bimbi di Lapo 

Una carezza per chi ha vissuto un dolore grande e una serata spensierata per tanti bambini. Ampia partecipazione in piazza della Libertà, per appuntamento “Baby loss”, organizzato da Unite dalle stelle per Ciao Lapo Sardegna nella giornata del lutto perinatale e infantile, che avviene in gravidanza, durante il parto o nei primi mesi di vita. L'artista Manu Invisible ha svelato il suo nuovo murale “Pianto le stelle”. «Le stelle sono per tutti l'allegoria, la presenza certa di qualcuno, che va oltre il ricordo», ha detto l’artista. Tra le esibizioni anche quella del Piccolo Coro di San Sperate. Alla fine tutti hanno acceso una candela creando la tradizionale “onda di luce”.

«Un grazie va alle cinque volontarie che portano avanti i progetti», commenta Ilaria Annis, di Ciao Lapo Sardegna, «La soddisfazione più grande è aver visto tante persone. Un passo importante per far sentire meno sole le famiglie».

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