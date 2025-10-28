Svelati i segreti del computer di Ragnedda 

Il colpo di scena è arrivato nel pomeriggio di lunedì a Cagliari, nella sede del Ris, quando il consulente della pm Noemi Mancini ha avuto in carico il portatile di Emanule Ragnedda con il mandato di estrapolarne i dati. Una operazione impossibile perché, stando a indiscrezioni, la Procura di Tempio ha sequestrato il dispositivo dell’uomo che ha ucciso Cinzia Pinna, ma non aveva il codice di sblocco del computer (un Apple). Sempre stando al poco che trapela dagli uffici giudiziari, il codice numerico sarebbe stato fornito al consulente informatico, da Rosa Maria Elvo, l’amica di Ragnedda, indagata per favoreggiamento. Sarebbe stato il difensore della donna, l’avvocato Francesco Umberto Fùrnari, a indicare la password nel corso delle operazioni effettuate a Cagliari. Il legale, contattato ieri, non ha voluto dare alcuna indicazioni su quanto avvenuto lunedì pomeriggio, si è limitato a una breve dichiarazione: «Le attività in corso sono delicate e decisive per la mia assistita, non posso parlare del conferimento dell’incarico al consulente informatico della Procura di Tempio. Posso ribadire, fatto noto, la piena disponibilità della mia assistita a una collaborazione senza riserve con l’autorità giudiziaria». Una fonte qualificata ieri ha confermato la circostanza del codice di sblocco, un fatto rilevante e significativo nel contesto delle indagini.

Computer blindato

La Apple, come è noto, blinda i suoi dispositivi. Per nessuna ragione viola il contratto che stipula con il cliente quando vende uno smartphone o un portatile. In passato, il rigetto delle istanze è arrivata dal colosso di Cupertino (California) anche per le richieste dell’Fbi in importanti inchieste che riguardavano questioni di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Attualmente sono pochissime le aziende, una è israeliana, che possono sbloccare un dispositivo Apple senza conoscerne il codice. Quindi l’apporto di Rosa Maria Elvo è stato decisivo. Alla donna viene contestato, fatti tutti ancora da verificare, di avere aiutato il compagno a cancellare le tracce del delitto dalla casa di Conca Entosa.

Dentro il pc

La Procura di Tempio ha interesse a esaminare la memoria del portatile di Ragnedda perché all’interno ci sono le sue chat. Rosa Maria Elvo, stando a quando è trapelato ieri, ha messo nelle condizioni gli investigatori di vedere tutto, anche le sue conversazioni con il compagno. Ora il consulente della pm Noemi Mancini, l’ingegnere Andrea Cappai, potrà svolgere senza ostacoli il suo compito.

