Svelata l’ultima Mercedes di Hamilton 

Cambiare per vincere. La Mercedes, vicecampione del mondo in carica dietro alle strapotenti Red Bull, ha presentato una monoposto «molto diversa» per la stagione 2024 di Formula 1, l'ultima per il suo pilota di punta Lewis Hamilton, che dal 2025 correrà con la Ferrari. Un giorno «surreale», come l'ha definito lo stesso pilota britannico senza nascondere le ambizioni per quest'ultima stagione al volante delle Frecce d'Argento. Chiamata W15, la livrea 2024 che Hamilton e George Russell guideranno è ancora prevalentemente nera, con più argento, soprattutto sul muso. «Molto diversa» dalle monoposto precedenti, «non solo sulle superfici aerodinamiche, ma soprattutto sotto», ha spiegato Toto Wolff, la Mercedes ha apportato «molte modifiche meccaniche».

Modifiche che, spera, «si tradurranno in maggiori prestazioni e maggiore prevedibilità» in pista. Per l'otto volte campione del mondo costruttori, l'obiettivo per la stagione è chiaro: «Consolidare la posizione rispetto a Ferrari (3° nel campionato 2023, ndr), McLaren (4°) e anche Aston Martin (5°) ed essere in testa a questo gruppo», ha aggiunto Wolff.

