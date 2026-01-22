VaiOnline
Formula 1.
23 gennaio 2026

Svelata la Mercedes, oggi la nuova Ferrari 

l team Mercedes ha svelato la livrea della sua monoposto per il 2026, la Mercedes-AMG F1 W17 E Performance. Nella stagione che «vede il più grande cambiamento tecnico nella storia di questo sport, con telaio, Power Unit e regolamenti sui carburanti completamente nuovi», sottolinea sui social il team Mercedes, «la W17 è quindi più piccola, più stretta e più leggera» della precedente. «È dotata di un'aerodinamica attiva con alettoni anteriori e posteriori mobili, un motore che produce una ripartizione quasi 50/50 tra potenza elettrica e combustione e funziona con carburanti sostenibili avanzati sviluppati dal title e technical partner Petronas». La W17, aggiunge Mercedes, «presenta anche una nuova e sorprendente livrea che segna un'audace espressione di identità ed evoluzione». «La Formula 1 subirà cambiamenti significativi nel 2026 e siamo preparati per questa transizione», dice il team principal, Toto Wolff. I nuovi regolamenti richiedono innovazione e massima attenzione in ogni ambito delle prestazioni. Il nostro lavoro sulla nuova vettura e lo sviluppo a lungo termine della Power Unit e dei carburanti sostenibili avanzati con Petronas riflettono questo approccio».

Oggi tocca alla nuova Alpine, ma soprattutto alla Ferrari SF-26, che sarà svelata a Maranello.

