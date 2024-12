Sveglione di Capodanno sotto il Consiglio regionale: «L’eolico è una minaccia» 

Capodanno in via Roma e flash mob nelle strade dello shopping. Hanno paura che qualcosa possa muoversi, magari nascosta dalle esplosioni dei botti. E che spuntino, dal chiasso degli spari e dei festeggiamenti per l’arrivo del 2025, nuovi progetti eolici con pale sempre più alte.

Non è eccesso di zelo, quello del Presidio permanente del popolo sardo. Anche perché dal 7 al 15 gennaio riprenderanno i trasporti notturni di pale per il repowering di Villacidro. Per ora zaini e tende, da installare sul granito del Palazzo del Consiglio regionale, sono pronti all’uso nel bagagliaio dell’auto: martedì serviranno per un sit-in particolare, lo Sveglione.

In piazza

Gli attivisti trascorreranno il Capodanno sotto il Consiglio regionale. Poco importa se davanti al mare l’umido sia ancora più tagliente, soprattutto di notte. Tra botti e festeggiamenti, vogliono lanciare un segnale: «Rievocando l’ormai famosa frase pronunciata dalla governatrice Todde, anche noi non ci dormiamo la notte», dice Davide Fadda, uno degli aderenti della prima ora al Presidio del popolo sardo, il movimento che quest’estate ha manifestato senza lesinare tempo e impegno al porto di Oristano contro lo sbarco e il trasporto a destinazione delle pale eoliche. «Per questo abbiamo ritenuto necessario uno Sveglione, così da sensibilizzare i cagliaritani anche una giornata particolare come l’ultima dell’anno».

Il programma

Assieme ai rappresentanti del Presidio del popolo sardo ci saranno anche esponenti dei comitati in arrivo da tutta l’Isola: «Attenzione, però», ha proseguito Fadda. «Non sarà una manifestazione, saremo qualche decina di amici che ha scelto di vivere un momento di gioia senza dimenticarsi dell’assalto eolico che la nostra Sardegna sta subendo, con il silenzio della politica».

Il programma dello Sveglione è aperto: gli attivisti arriveranno martedì pomeriggio in via Roma, dove predisporranno tende e striscioni: «Molti sono ancora da realizzare», prosegue Fadda, «come le bandierine con la scritta “No pale eoliche” da regalare ai bambini. Nel pomeriggio ci sposteremo nelle strade dello shopping e della movida, quindi via Roma, largo Carlo Felice, via Manno, Bastione, via e piazza Garibaldi, dove faremo un flash mob contro lo sfregio eolico, e informeremo i cittadini dei motivi che hanno ispirato la nostra protesta».

La riunione

In una riunione conviviale, a Santa Giusta qualche giorno fa, è stato fatto il punto sulla vertenza, in particolar modo sulla difesa della legge Pratobello 24.

«Dopo Capodanno non sono da escludere altre manifestazioni che portino all’attenzione, non solo dei sardi, della speculazione energetica in atto nella nostra terra», dice Gian Franco Cau, anche lui attivista del presidio. «Anticipiamo che dal 7 gennaio, per una settimana, ci sarà il trasporto da Cagliari a Villacidro delle pale eoliche. Un fatto è certo», chiude Cau: «Noi non staremo di certo a guardare».

